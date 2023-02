La sala de justícia del Tribunal de Comptes ha rebutjat rebaixar la condemna per la consulta del 9 de novembre de 2014. Segons ha informat l'òrgan, la sala ha desestimat aquest dilluns per unanimitat el recurs presentat pels afectats que demanava modificar el càlcul de la liquidació d'interessos de la condemna econòmica d'uns cinc milions d'euros per l'organització del 9-N.

El recurs promogut per l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, reclamava reduir-ne la quantitat. A banda d'Homs, van ser condemnats l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exvicepresidenta Joana Ortega entre altres exalts càrrecs.