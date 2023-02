La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha enviat un escrit al Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres Santos, per demanar que investigui el ciberatac que va patir la Generalitat durant la consulta del 9-N de 2014. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu. A la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, Vilagrà alerta de la "gravetat extrema" que suposaria que es confirmés la informació que un empresari israelià que treballa per serveis d'intel·ligència i organismes de seguretat governamentals internacionals estigués al darrere del ciberatac. A banda d'obrir la via judicial, el Govern també encaminarà en uns dies la via civil.

"Aquestes informacions, en cas de ser confirmades, suposarien la comissió de fets d'una gravetat extrema, els quals, a més de suposar un atac intolerable a múltiples pàgines web oficials, haurien arribat a posar en perill l'atenció sanitària a tots ciutadans de Catalunya", afegeix Vilagrà a la carta. Vilagrà sol·licita així rebre informació sobre si el Fiscal Superior de Catalunya, o algun dels seus òrgans dependents, ha realitzat o realitza algun tipus d'actuació per tal d'esbrinar aquests fets "i escatir les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar". Vilagrà ja va explicar dimecres passat que el Govern estudia a escala jurídica quines accions emprendre pel ciberatac contra la Generalitat amb motiu del 9-N. En declaracions als mitjans, Vilagrà va remarcar que l'atac és una "acció il·lícita i una intromissió il·legítima als sistemes d'informació de la Generalitat" i que hauria pogut "comprometre infraestructures o serveis de primer ordre de la Generalitat".