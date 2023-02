Les noves mesures acordades aquest dimarts en el Consell Executiu restringiran el reg agrícola, industrial i urbà, i afecten 5,9 milions de catalans. En concret, 224 municipis de 15 comarques passaran demà a la fase d’excepcionalitat, l’última baula abans de l’emergència, que seria l’escenari més crític possible. Les zones afectades són les conques dels rius Ter i Llobregat, que inclou el Llobregat i el Cardener) i de l’aqüífer Fluvià-Muga (Empordà).

▶ #Consellera @TeresaJorda: “Passem del semàfor groc, estat d’alerta, al taronja, estat d’excepcionalitat. És el quart escenari d’acció contra la sequera d’un total de cinc. L’alerta arriba després de mesures com la dessalinització, la regeneració o els pous de sequera” pic.twitter.com/99QWonHPuR — Govern. Generalitat (@govern) 28 de febrero de 2023

Aquesta decisió l’han comunicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, després d’una reunió de la comissió encarregada de fer el seguiment de la sequera. En la trobada s’ha constatat que l’estat de les reserves ha empitjorat –ara se situen de mitjana al 27% de la seva capacitat–, perquè ja acumulem 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres de rius. Si no s’apliquen mesures, considera la Generalitat, el subministrament d’aigua potable podria no estar garantit a tot arreu.

Reg limitat

Demà, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aprovarà oficialment l’entrada en aquest nivell d’excepcionalitat –el semàfor ambre–. També es donarà llum verda a un decret llei per agilitzar els tràmits i facilitar les sancions si hi ha incompliments. El decret entrarà en vigor quan es publiqui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’, en principi abans de les pròximes 48 hores. Les mesures més destacades són les següents:

Es redueix un 40% l’ús de l’aigua per a usos agrícoles.

Es redueix un 15% l’ús de l’aigua per a usos industrials.

Es prohibeix el reg a parcs i jardins (públics i privats) i només es permetrà l’ús de l’aigua per mantenir els arbres amb vida, sempre que es faci gota a gota o amb regadores.

Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

També hi ha una limitació de l’aigua que pot utilitzar cada habitant al dia: passa dels 250 litres al dia als 230. Aquesta mesura, segons expliquen fonts de l’ACA, no tindrà conseqüències per a la població, perquè el consum mitjà és de 117 litres. Però els ajuntaments s’han d’assegurar que es compleixi la mitjana quan consumeixin aigua.

Buidatge de Sau

Amb el nou escenari hi haurà exactament quatre punts d’explotació en aquesta fase d’excepcionalitat: embassaments del Ter, embassaments del Llobregat, sistema Ter-Llobregat i aqüífer Fluvià-Muga. De la resta de zones de les conques interiors (les que depenen de l’ACA), nou estaran en fase d’alerta –semàfor groc–; tres, en fase de prealerta –semàfor blau–, i dues, en fase de normalitat –semàfor verd–.

Per evitar que l’aigua del riu Ter perdi qualitat també s’ha anunciat oficialment la mesura que ja havia transcendit els últims dies: l’aigua del pantà de Sau es trasllada al de Susqueda per salvar els 28 hm3 que actualment queden a Sau. Es passa de buidar 0,3 hm3 d’aigua al dia a 0,5 hm3 cada 24 hores. Aquesta mesura es mantindrà mentre les capes inferiors de l’aigua no es barregin amb el fang del fons de l’embassament, cosa que podria comprometre l’estat de l’aigua.

El missatge del Govern és clar: hi ha risc de desproveïment i ens acostem a la primavera amb un volum de reserves molt per sota de l’ideal. Per aquesta raó, la Generalitat demanarà als ajuntaments amb pous de sequera disponibles que els posin en marxa. També es promourà l’ús d’aigua de les depuradores, una de les mesures clau en la gestió de la sequera segons l’ACA. Aquesta aigua regenerada ha de servir perquè s’aporti al tram final del Llobregat i també per al reg agrícola del canal de la dreta del mateix riu.