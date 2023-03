La família Pujol està estudiant personar-se en la causa oberta al jutjat de Madrid arran de la querella de Sandro Rosell per l’Operació Catalunya, segons fonts de l’entorn de l’expresident de la Generalitat consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. La decisió està pendent d’una reunió on es valoraran els arguments legals i si és convenient no procedir d’aquesta manera.

«Benvinguts siguin els perjudicats que vulguin sumar-se, ara que hem obert via», ha celebrat l’advocat de Rosell, Pau Molins, qui ha revelat que s’han presentat cinc querelles en relació amb l’operació Catalunya. A les ja conegudes de l’expresident del Barça i la d’un presumpte cas d’extorsió a Banca Privada d’Andorra, BPA, cal sumar-n’hi tres més: una de Narciso ‘Chicho’ Ortega, que va ser l’excap de la Policia a Barcelona, una altra de la família Sumarroca i una de la qual el lletrat no ha aportat més informació durant una intervenció a RAC-1. Davant aquest escenari, Molins ha reclamat que aquestes cinc querelles s’unifiquin en una de sola en estar totes relacionades amb la trama de l’operació Catalunya. El Periódico ha publicat aquest dimecres un àudio, de febrer del 2017, inclòs en el sumari del cas Kitchen o espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas en el qual se sent el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, despatxar amb l’advocat Javier Iglesias sobre com vol cobrar de les maniobres que les clavegueres policials practiquen a Andorra. Per aquesta activitat diu que està disposat a cobrar el que li correspongui si s’aconsegueix la recuperació de la Banca Privada d’Andorra (BPA), intervinguda després de ser acusada pel Tresor dels Estats Units de blanqueig de capitals.