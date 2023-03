Pau Molins, advocat de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, ha revelat que ja s'han presentat cinc querelles relacionades amb l'Operació Catalunya i ha apostat per unificar-les en una de sola. Ho ha dit en declaracions a Rac 1, on ha detallat que els jutjats 9 i 13 de Madrid estan a punt d'acceptar investigar dues noves causes relacionades amb la suposada 'guerra bruta' de funcionaris, policies, polítics, membres de la judicatura i dels mitjans contra l'independentisme. Aquestes fan referència a la Banca Privada d'Andorra i a la defenestració de l'excap de la Policia Nacional a Barcelona, Narciso Ortega. A més, hi ha dues més en curs, una de la família Sumarroca i una darrera que el lletrat no ha detallat.

Tot i que Molins ha explicat que els jutjats 9 i 37 de Madrid ja han admès a tràmit les dues querelles noves, ha dit que estan pendents de l'informe de la fiscalia, clau perquè tirin endavant de manera definitiva. L'advocat s'ha mostrat convençut que acabaran prosperant, sobretot tenint en compte el precedent de l'admissió a tràmit de la querella sobre el cas de Sandro Rosell. "Ara he de comunicar-los que el jutjat 13 ja ha acceptat la del Sandro", ha apuntat l'advocat.

Molins ha lamentat el "calvari judicial" que han hagut de superar per tirar endavant aquesta causa de Rosell. Ha assegurat que el procés es va iniciar a finals de juliol de 2022 i ha dit que han hagut d'interposar-la primer a l'Audiència Nacional, en concret al jutjat 6 que investiga el cas Tàndem. "El fiscal s'hi va oposar perquè va dir que només estaven investigant una dinàmica de Villarejo relacionada amb entramat empresarial", ha apuntat. Molins ha afirmat que després van presentar-la als jutjats de Barcelona, on també van informar-los que no eren competents. "Finalment vam posar-la als jutjats ordinaris de Madrid", ha explicat.

Molins ha indicat que la causa de la BPA també ha passat per un "periple". Així, ha qüestionat que l'Audiència Nacional "sí que es declari competent per jutjar la família Pujol i no per a un presumpte cas d'extorsió envers la BPA", ha detallat el lletrat. En aquest mateix sentit s'ha preguntat per quin motiu "es pot investigar Villarejo en el cas Kitchen i no en aquest", ha afegit.

Pel que fa a la querella d'Ortega, Molins ha subratllat que també s'emmarca en la trama de l'Operació Catalunya que "buscava desprestigiar l'independentisme" des del 2012. Ha dit que aquest responsable policial "estava en una llista negra" perquè "es creien que era molt amic dels líders independentistes de l'època" i per això "el van defenestrar i enviar a Terol".

Pel que fa a les altres dues causes en curs, ha explicat que estan encara en procés de ser acceptades. Ha detallat que una està relacionada amb la família Sumarroca. "Amb aquesta vam anar directament al Tribunal Suprem (TS) perquè vam incorporar com a querellada a Alícia Sánchez Camacho, que com que és senadora és aforada". ha relatat. Molins ha explicat que el TS els va dir que anessin al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, on el fiscal va reiterar que no hi havia connexitat. "Hem acabat als jutjats ordinaris de la plaça Castilla de Madrid", ha expressat l'advocat. Molins no ha volgut aportar més detalls sobre la darrera causa en marxa. Amb tot, sí que s'ha referit a la disparitat actual i s'ha mostrat partidari d'unificar totes aquestes causes en una de sola "Jo no seré el que ho digui però s'hauria de fer", ha apuntat.