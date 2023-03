La fiscalia belga ha decidit allargar la presó provisional a l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, i l'exeurodiputat belga, Marc Tarabella, en el marc de la investigació del Qatagate, el cas de suposats suborns de països com Qatar i el Marroc a membres de l'Eurocambra. En un comunicat emès aquest divendres, les autoritats belgues han informat que han optat per mantenir la detenció de Kaili almenys dos mesos, mentre que en el cas de Tarabella la presó provisional s'allargarà mínim un mes. La decisió arriba després que els dos compareguessin davant el jutge el 28 de febrer. Kaili, sospitosa de ser una de les principals caps de la trama, va ser detinguda el desembre, mentre que Tarabella va ser arrestat a principis de febrer.

Pel que fa a la resta d'implicats en el cas, la parella de Kaili, Francesco Giorgi, i l'exeurodiputat Pier Antonio Panzieri, continuen a la presó. El gener passat, Panzieri va arribar a un acord amb les autoritats per col·laborar en la resolució del cas.

L'altre eurodiputat detingut el mateix dia que Tarabella i recentment suspès, Andrea Cozzolino, es troba sota arrest domiciliari prop de Nàpols, pendent que les autoritats judicials italianes en pronunciïn sobre la seva extradició el pròxim 14 de març.

Per altra banda, el secretari general de l'ONG 'No Peace Without Justice', Niccolò Figa-Talamanca, va ser alliberat a principis de febrer sense condicions.