Els estereotips sexistes i retrògrads vinculats amb la professió infermera, especialment amb les dones, són denunciats per nou de cada deu professionals a Catalunya, segons una enquesta del sindicat d'infermeria Satse amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El 92,4% de les infermeres es veuen afectades professional i personalment a causa dels estereotips sanitaris existents que provoquen comentaris, actituds i comportaments ofensius i denigrants. Un 82,8% opina que l'estereotip més present és que encara es cregui que Infermeria és una professió "dependent" d'un altre col·lectiu sanitari, i un 95,3% creu que no tenen el reconeixement i visibilitat social que els correspon per la seva responsabilitat, qualificació i competència.

SATSE ha llençat una nova campanya d’informació i sensibilització després de recollir dades com que el 67,7% d’infermeres i el 48,2% dels infermers catalans han viscut en primera o tercera persona comentaris o comportaments denigrants en la imatge estereotipada i sexista de la professió. Segons l’enquesta, un 45,51% creu que l’estereotip més present sobre la Infermeria és que és una “professió sexualitzada”, mentre que el 39,04% situa el fet de pensar que és una feina exclusivament femenina.