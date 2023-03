El Departament d'Empresa i Treball ha dictat serveis mínims del 85% per al transport públic amb motiu de la vaga convocada dimecres, el Dia Internacional de la Dona. En sanitat, el departament ha demanat que hi hagi funcionament normal al servei d'urgències i en les unitats de cures intensives. Les intervencions quirúrgiques inajornables i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia també hauran d'estar garantits. En l'educació, els serveis mínims hauran de ser d'un 50% dels docents a les llars d'infants i a la primària. A l'ESO, hi haurà d'haver un professional cada tres unitats (33%). La convocatòria de vaga de 24 hores té el suport de sindicats com la IAC, la CGT, la Intersindical-CSC i la COS així com de plataformes d'interins.

Pel que fa al transport, els serveis mínims s'aplicaran durant tot el dia al metro, Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, al TRAM, al bus urbà de Barcelona i als busos metropolitans, interurbans i altres busos urbans. Relacionat amb la salut, el Departament de Empresa i Treball també ha demanat que es garanteixi el normal funcionament del circuit assistencial de la covid-19 i de les àrees de neteja amb alt risc. Així mateix, hi haurà d'haver un 25% de la plantilla als centres d'assistència extrahospitalària. També s'haurà de mantenir el servei a les farmàcies de guàrdia. En educació, a més, cada escola haurà de comptar, com a mínim, amb una persona de l'equip directiu —ja sigui director/a, cap d'estudis o un membre de la coordinació pedagògica del centre—. Els centres d'educació especial hauran de garantir el 50% de les plantilla. Als mitjans de comunicació públics, s'hauran d'emetre el 50% dels continguts habituals. Desenvolupament diferenciat per sectors Els sindicats més representatius –CCOO i UGT- s'han desmarcat de la convocatòria de vaga i promouran altres mobilitzacions al carrer al llarg de la jornada. En aquest sentit, el Govern preveu un desenvolupament "diferenciat" per sectors perquè "la convocatòria de vaga general no ha estat subscrita per altres associacions sindicals que disposen de més àmplia representativitat en el teixit laboral català. "Convé dictar uns serveis mínims que garanteixin la lliure decisió dels treballadors d'afegir-se a la vaga, i també el dret de la ciutadania a disposar dels serveis essencials", argumenta el Departament d'Empresa i Treball a la resolució publicada. Vaga als contact centers En aquest sentit, a banda de la convocatòria general, la CGT ha registrat una vaga pel sector del contact center, que tindrà serveis mínims "en les activitats que tinguin relació directa amb les emergències i urgències relacionades amb la vida i la salut dels ciutadans". Per a aquest col·lectiu, Treball ha decretat uns serveis mínims del 85% per atendre "únicament les comunicacions d'urgències "com les sanitàries, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d’avaries de gas, aigua i electricitat, d’informació de trànsit".