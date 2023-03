El Departament de Salut ha llançat un pla de mesures per incrementar fins al 70% els casos en què el pacient disposa d'una cita amb el metge de capçalera en menys de 5 dies, alhora que augmentarà en 140.000 les visites a especialistes i la mateixa xifra en proves diagnòstiques per reduir llistes d'espera.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat aquest dilluns en roda de premsa el pla de millora a l'accessibilitat del sistema, que inclou mesures per reduir les llistes d'espera per visitar-se a primària, amb un especialista en un hospital, per a proves diagnòstiques o per a cirurgies.

Balcells, que ha recordat que a l'inici del seu mandat va qualificar d'"inacceptables i francament millorables" les esperes vigents, ha assegurat que les conseqüències d'aquest pla, que compta amb una injecció suplementària de 110 milions d'euros en els pressupostos del 2023 que s'aproven aquesta setmana, "s'ha de començar a notar en 6 mesos".

En un moment en què hi ha pocs sanitaris en el mercat per poder contractar, Balcells ha indicat que el pla inclou sobretot mesures per millorar el temps efectiu en el treball assistencial dels metges, descarregant-los de tasques burocràtiques que passaran a assumir els administratius i millorant l'organització en l'atenció primària.

En els CAP, el pla es fixa com a objectiu incrementar les cites en menys de 5 dies, cosa que actualment passa en el 52% dels casos i que es vol augmentar al 70% dels casos a finals d'any.

Una xifra que tampoc no pot ser del 100% perquè alguns casos no necessiten una atenció urgent, ha explicat per part seva la directora assistencial d'Atenció Primària i en la Comunitat de l'Institut Català de la Salut (ICS), Núria Nadal.

Pel que fa a les trucades al CAP, les respostes en el primer intent són el 61% i l'objectiu és elevar-lo al 85%.

140.000 VISITES MÉS A ESPECIALISTES

Per reduir les llistes d'espera, el pla preveu 140.000 visites més a especialistes -normalment en consultes externes d'un hospital- respecte al 2022 (un augment del 8%), perquè es redueixin 61.000 persones fora del termini establert (37% del total dels pacients en què no es compleix el termini).

Pel que fa a proves diagnòstiques, es preveuen 142.000 procediments més, un augment del 18%, perquè 35.000 persones que estan fora del termini màxim deixin de ser-ho (56%).

Per decréixer la llista d'espera quirúrgica, l'increment de l'activitat serà del 10%, fet que es traduirà en 35.000 intervencions més i suposarà que unes 10.000 persones deixin d'estar fora del termini (66% del total).