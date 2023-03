El politòleg Marc Sanjaume serà l’encarregat de pilotar l'acord de claredat. Així ho ha designat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, segons fonts pròximes a l’Executiu català. Sanjaume, professor lector de teoria política del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, haurà de dirigir un equip d’experts que investigarà la manera d’aconseguir portar a terme un referèndum pactat amb l’Estat.

L’acord de claredat va ser anunciat en el Debat de Política General que es va celebrar al Parlament el 27 de febrer i, segons va assegurar Aragonès, preveu dues fases: una primera, immediata, per recollir el màxim de consens a Catalunya al voltant d’aquesta iniciativa, i una segona, per portar-la a la negociació amb el Govern central. Aquest mecanisme és similar a la llei de claredat que va aprovar el Canadà per al referèndum d’independència del Quebec.

Aragonès considera que aquesta proposta, que va comunicar prèviament a Junts, és viable perquè la ciutadania de Catalunya voti el seu futur; també creu que és «inclusiva» perquè tota la població s’hi senti implicada i totes les parts, tant els que defensen la independència com els que no, reconeguin aquest instrument, i a més aconsegueixi l’acompanyament i el suport de la comunitat internacional.