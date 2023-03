La 'rave' de Muntanyola. a Osona, continua activa aquest diumenge al matí i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar que hi arribin més participants i per garantir que no surti cap assistent que pugui generar cap perill o perjudici a altres ciutadans. La festa il·legal concentra entre 150 i 200 persones –i uns 50 vehicles- a la zona del Pla del Vilar i l'alcalde del municipi, Carles Morera, ha mostrat la seva preocupació perquè es pugui produir un incendi. "Ens amoïna que la festa s'estigui celebrant a l'indret més sec del municipi", ha lamentat Morera en declaracions a l'ACN. La 'rave' hauria començat divendres i els organitzadors han assegurat que la seva intenció és marxar diumenge al vespre.

L'alcalde de Muntanyola ha explicat que és la primera vegada que tenen constància d'una festa com aquesta al municipi –fa poques setmanes n'hi va haver de similars a Sarral (Conca de Barberà) i Torà (Segarra)– i que la principal preocupació que tenen és l'elevat risc d'incendi a la zona. Segons ha relatat Morera, la 'rave' s'està fent en un indret "aïllat" i "relativament sec" de Muntanyola. A més, "el vent no acompanya i ahir va fer força vent i avui també", ha alertat. "Tenim un problema greu d'incendis", ha insistit, per la qual cosa ha obert la porta a "altres mesures" més enllà del control d'accessos "si això s'allarga". Els organitzadors de la 'rave' han assenyalat que la festa té lloc en aquesta àrea perquè no tenen "cap altre lloc" on fer-la i han garantit que quan l'aixequin l'indret quedarà "súper net".