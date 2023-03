El 71% dels usuaris d'urgències hospitalàries creuen que els centres d'atenció primària no els podien resoldre el seu problema de salut. Aquest és un dels principals resultats de l'estudi fet per la infermera Laia Alonso, de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC). El treball analitza els motius pels quals els usuaris, amb un nivell d'urgència lleu o gens greu, recorren als serveis d'urgències dels hospitals en lloc dels centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) i alhora conèixer-ne el nivell d'alfabetització sanitària. Alonso indica que l'estudi posa de manifest que "cal millorar l'accés al CAP" i "informar la població" que l'atenció primària pot atendre d'urgència per patologies de baixa complexitat.

En l'estudi, els resultats del qual s'han difós aquest dilluns per l'AIFiCC, hi van participar 100 persones, amb una mitjana d'edat de 46 anys i la meitat eren dones. Els pacients van ser visitats a l'Hospital de Figueres l'abril i maig del 2021. En l'estudi, es va preguntar als participants per què havien decidit anar al servei d'urgències de l'hospital i el 77% va respondre que ho havia fet per decisió pròpia; un 13% per consell d'un amic, conegut o familiar i un 10% havia estat derivat per altres professionals o centres sanitaris. Preguntats sobre si abans d'anar a l'hospital havien anat d'urgències al centre d'atenció primària, un 88% va respondre que no. Un 64% dels participants coneixia la possibilitat de ser atès d'urgències en un centre d'atenció primària. L'estudi també mostra que entre els motius pels quals un 71% dels usuaris creu que el CAP no podria resoldre el problema de salut són "la necessitat de proves complementàries; falta accessibilitat al CAP; falta de resolució dels metges del centre d'atenció primària o la necessitat de ser visitat per especialistes, entre d'altres". Per conèixer el grau d'alfabetització sanitària, els participants van respondre un qüestionari d'alfabetització sobre la salut de 16 preguntes i un 52% va mostrar una alfabetització sanitària suficient.