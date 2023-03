La reforma de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa', ha decaigut aquest dimarts en la votació a la comissió d'Interior del Congrés pel vot en contra d'ERC, EH Bildu i Junts. Els partits independentistes han criticat que la norma no implica una derogació dels aspectes "més lesius" del text del PP de 2015 sinó que es limita a "maquillar-lo", ja que entre d'altres aspectes no elimina les pilotes de goma ni les devolucions en calent ni suavitza els apartats sobre les faltes de respecte a agents de l'autoritat i la desobediència. El PSOE i Unides Podem s'han quedat sols amb l'únic suport del PNB, ja que PP, Vox i Cs també s'hi han oposat. Així doncs, el text no passarà al ple i acaba en via morta.

El diputat del PSOE David Serrada ha criticat que els aliats de la coalició s'hagin oposat a un text que ha estat "molt treballat" i que "millora les condicions de llibertats i seguretat dels ciutadans". El socialista ha atribuït el vot en contra a "tàctica electoralista". El diputat d'Unides Podem Enrique Santiago ha demanat que votessin a favor per continuar negociant.

"Crec que hem de continuar disposats a construir acords" i permetre que el recorregut de la norma no acabi aquest dimarts, ha dit, i ha reivindicat els elements que sí que incorpora la norma, que a la dreta i la ultradreta interessa mantenir tal com està, ha argumentat. Santiago ha criticat que qüestions com les pilotes de goma o les devolucions en calent la facin caure perquè no veu que siguin "el nucli" de la norma.

Últim intent d'ERC, Bildu i Junts

ERC i EH Bildu han registrat quatre esmenes com a "últim intent d'acord perquè la reforma sigui una autèntica derogació dels aspectes més lesius per als drets fonamentals i que van ser introduïts pel PP el 2015". El PSOE no les ha acceptat i, per tant, les formacions independentistes s'han mantingut en el 'no' que havien anunciat. Junts també s'ha sumat a aquestes modificacions i ha mantingut el vot en contra del dictamen. Unides Podem ha votat a favor de les esmenes i el PNB s'ha abstingut.

Les propostes dels republicans, els abertzales i els de Junts implicaven "modificar de manera efectiva l'apartat de desobediència, que passaria a considerar-se falta lleu" i que les faltes de respecte a agents de l'autoritat passarien a ser considerades només "insults i injúries", a més de poder deixar sense efecte la sanció en cas de disculpa. Les esmenes també plantejaven prohibir "de forma efectiva" les bales de goma i les devolucions en calent.

PSOE i Podem defensen la reforma

El PSOE i Unides Podem han defensat que la reforma implica avenços. Un dels elements que sí que es va pactar en la ponència i s'ha inclòs en el text és la reducció de les forquilles de les multes. En la reforma passaven a ser de 100 a 500 euros -en lloc de 600-, de 501 a 25.000 -i no 30.000- en el cas de les greus i de 25.001 a 600.000 -es manté el mateix topall màxim- quan siguin infraccions molt greus.

També es va introduir que les declaracions dels agents policials així com les seves actes hagin de tenir "coherència, lògica i raonabilitat", la formació dels cossos de seguretat de l'Estat en tècniques de mediació o resolució alternativa de conflictes o canvis en la normativa perquè no sigui sancionable la convocatòria d'una manifestació quan respongui a uns fets urgents i desconeguts que no permetin prèvia comunicació.

Crítiques dels aliats parlamentaris

La diputada d'ERC Maria Dantas ha lamentat que la reforma "deixa pràcticament intacte" el cor de la norma del PP i es limita a "maquillar-lo". Dantas ha defensat la feina feta per intentar derogar el text i ha criticat que la coalició hagi fet "una de les renúncies més importants" de la legislatura no acceptant les seves demandes. "ERC no pot assumir una reforma que es queda curtíssima", ha dit.

El diputat de Junts Josep Pagès ha argumentat que la votació d'aquest dimarts "no és un fracàs sinó una constatació de la inexistència de voluntat política del govern més progressista de la història de derogar una de les lleis més regressives de la història". Segons Pagès, el text final era una "llei mordassa 2.0". "No permetrem que en territori català Policia Nacional i Guàrdia Civil ens continuïn rebentant els ulls", ha afirmat.

El diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu ha remarcat que és un "dia trist" pel fet que no s'hagi aconseguit derogar les "parts més lesives" de la 'llei mordassa' i ha argumentat que el text que s'ha rebutjat era una versió "light" i "edulcorada". "No hi ha voluntat política del govern", ha lamentat, i ha rebutjat acceptar el "mal menor". Iñarritu ha denunciat que el PSOE hagi precipitat la votació en la comissió sense haver tancat un acord.

Fonts de Podem també van criticar ahir dimarts "l'actitud" dels socialistes i la seva "absoluta negativa a negociar els quatre últims punts que falten". Des de la formació lila van apuntar a una "aparent intencionalitat del PSOE perquè la derogació decaigui", ja que "en lloc de retardar la comissió perquè doni temps a negociar, ha decidit precipitar-la per forçar la caiguda".

Rufián justifica l'oposició

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha justificat l'oposició del seu grup ensenyant diverses imatges en roda de premsa a la cambra baixa. Rufián ha ensenyat una fotografia d'un agent policial donant una puntada de peu a un migrant en la frontera sud de l'Estat i una altra d'Ester Quintana, que va perdre un ull el 2012 a causa de l'impacte d'una pilota de goma.

"Vam dir des del minut u que això havia de desaparèixer i cap de les dues coses desapareix amb el que presenten PSOE i Unides Podem. Per això no hi donem suport. Les preguntes haurien d'anar cap a qui ho permet", ha dit.

La dreta ho celebra

El text s'ha rebutjat amb 19 vots en contra i 18 a favor. La dreta ha celebrat que no s'hagi aprovat amb aplaudiments al final de la sessió de la comissió d'Interior. La diputada del PP Ana Vázquez ha criticat en el debat que la llei era "molt sectària" i ha assegurat que implicava passar de dir "que és criminal el delinqüent a: Són criminals els cossos de seguretat de l'Estat".