La Fiscalia ha mantingut la seva petició d’inhabilitar durant 20 mesos els exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El fiscal ho ha anunciat aquest dimecres en el tràmit de conclusions finals del judici per presumpta desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

També ha mantingut la petició de multar-los amb 30.000 euros i ha modificat el delicte que els atribueix de desobediència greu a desobediència –no agreujada–, però ha mantingut la petició de penes perquè la que demanava ja és dins del rang que se’ls pot imposar amb la nova qualificació. L’Advocacia de l’Estat també ha mantingut la seva petició de condemnar-los tots quatre, com la Fiscalia, a 20 mesos d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros.

Per la seva banda, els advocats Judit Gené –que defensa Corominas, Barrufet i Guinó– i Raimon Tomàs –que representa Simó– han demanat l’absolució i que el tribunal afegeixi com a atenuant les dilacions indegudes per les quals s’ha allargat el procediment.

Tots quatre ja van ser condemnats el 2020 a la mateixa pena a què ara s’enfronten: el judici d’aquesta setmana és una repetició del de llavors, que el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar per falta d’imparcialitat de dos dels jutges que els van jutjar llavors, i ara els enjudicien uns magistrats diferents.

Simó, Corominas i Guinó no han assistit aquest dimecres a la segona jornada del seu judici, després que el tribunal els va dispensar d’acudir a aquesta sessió que estava dedicada a les declaracions dels testimonis i en què els acusats no havien d’intervenir. En canvi, sí que ha optat per acudir-hi Barrufet, que és l’únic que aquest dimecres s’ha assegut al banc d’acusats per presenciar el judici.

En la primera jornada de judici dimarts, els quatre acusats van declarar que des de la Mesa no intervenien en el contingut de les iniciatives parlamentàries que tramitaven, sinó que només feien una valoració formal, i les seves defenses van esgrimir –com ja van fer el 2020– que els seus actes estaven emparats per la inviolabilitat parlamentària.