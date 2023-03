Els tècnics d'Acció Climàtica i un equip de pescadors de Blanes han començat a retirar els peixos que habiten al pantà de Sau amb l'objectiu final de preservar la qualitat de l'aigua que hi queda i poder-la desembassar fins a Susqueda. En total es preveu l'extracció d'entre 40 i 60 tones de peix, que a nivell ambiental no representen cap interès, i que moririen igualment si continua sense ploure amb el risc de contaminar l'aigua. El dispositiu que ha començat aquest dimecres compta amb tres barques de petites dimensions que treballen amb xarxes per anar capturant els peixos. Posteriorment, l'extracció es durà a terme amb una grua des de la presa. L'operatiu es pot allargar durant un mes i mig.

L'extracció de peixos del pantà de Sau es fa mitjançant la combinació de quatre tècniques diferents i s'escull la millor possible en funció de cada zona de l'embassament. La tècnica principal que es fa servir és una de tradicional i poc habitual actualment que consisteix en submergir la xarxa fins a una certa profunditat. La segona tècnica que es pot fer servir és la pesca elèctrica, tot i que es reserva només per als racons o espais molt petits. També es preveu la recollida d'espècies en superfície, mitjançant vaixells tipus pelicà. Finalment, es reserva també la tècnica de pesca manual en indrets de difícil accés. Per poder realitzar els treballs hi ha fins a cinc embarcacions diferents: dues de pesca, dues de tipus pelicà i una de pesca elèctrica.

Els estudis fets per l'ACA han constatat que a l'embassament de Sau hi ha presents fins a deu espècies de peixos, nou d'elles exòtiques i una translocada, és a dir, que no és pròpia d'aquesta conca. En concret, algunes de les espècies exòtiques localitzades són silurs, sandres, carpins, carpes o peixos sol. Pel que fa a l'espècie translocada, es tracta del barb de l'Ebre.

Fa uns dies el Govern va ordenar incrementar l'aportació d'aigua del pantà de Sau a Susqueda. La mesura ha implicat passar dels 0,3 hm3/dia als 0,5 hm3/dia per tal de preservar la qualitat dels 18 hm3 que hi ha actualment a Sau i garantir la qualitat de l'aigua per atendre l'ús prioritari que és l'abastament de la població. Aquesta és una mesura extraordinària que es duu a terme de manera independent a l'estat d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i s'adopta per preservar la qualitat de l'aigua de la conca del Ter -els embassaments de Sau i Susqueda es gestionen de forma conjunta-.