El Departament de Salut i el sindicat Metges de Catalunya han acordat que tots els facultatius d'atenció primària que assumeixin més pacients rebin un complement econòmic. Segons explica el sindicat en un comunicat, fins ara, els metges que acceptaven un escreix del seu contingent de pacients només percebien el complement si assumien com a mínim un 10% d'usuaris més, mentre que els augments menors quedaven sense reconeixement. Segons fonts del sindicat, el complement oscil·la entre els 5.700 i els 19.000 euros bruts anuals, segons l'escreix que s'assumeixi. Aquest és un acord al qual han arribat Salut i el sindicat en la taula mèdica bilateral que es va crear com a sortida de la vaga que els facultatius van fer a finals de gener.

En el comunicat, el sindicat subratlla que ara els professionals mèdics que voluntàriament acceptin qualsevol escreix del seu contingent de pacients -1.500 de mitjana per cada facultatiu- veuran reconegut l'esforç amb un complement econòmic per excés d'activitat.

Per la seva banda, fonts de Salut confirmen a l'ACN que revisaran que aquests plusos que cobren els metges de família per assumir més pacients davant la manca de professionals s'apliquin "adequadament".

El complement per escreix de pacients preveu cinc trams retributius possibles. Els facultatius dels CAP, de manera voluntària, poden acceptar un 10%, un 15%, un 20%, un 25% o un 33% més de pacients als seus contingents, amb un complement econòmic vinculat per a cada tram i un augment proporcional de la jornada de treball.

Segons explica el sindicat, amb l'acord assolit a la taula, es garanteix que tots els professionals amb escreix de pacients percebin, com a mínim, el complement previst per al 10%. També, que els que superin el llindar de percentatge de cada tram, automàticament cobrin la quantitat prevista per al següent.

Metges de Catalunya reconeix que aquesta solució "no és la idònia" ni és "sostenible a llarg termini", perquè comporta més carrega de treball per als facultatius del primer nivell, però sí que valora que el reconeixement econòmic pel sobreesforç per suplir el dèficit de personal és "just", "mentre no es defineixin mesures estructurals que permetin atraure i retenir professionals mèdics al sistema".

La segona reunió de la taula mèdica bilateral també ha abordat altres qüestions, com l'extensió de la millora del preu de l'hora de guàrdia per als residents i adjunts de l'Institut Català de la Salut (ICS). MC ha demanat que s'agilitzi la implantació de la mesura "per no generar greuges" i ha apuntat la possibilitat d'introduir-la abans de l'aprovació del nou conveni de treball de l'ICS mitjançant un acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat. Així mateix, ha instat Salut a promoure que aquesta millora retributiva també arribi als centres sanitaris amb conveni col·lectiu propi, com l'Hospital de Sant de Pau o l'Hospital Clínic, perquè "no perdin capacitat d'atracció".

La propera reunió de la taula tindrà lloc el 31 de març. Entre altres qüestions, la tercera trobada establirà les bases del futur estudi de càrregues de treball del personal facultatiu del sistema públic de salut i analitzarà les mesures que han de facilitar la formació, docència i recerca del col·lectiu mèdic. A més, ambdues parts faran el seguiment de la implantació dels acords ja assolits.