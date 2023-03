La delegació de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE ha iniciat aquest dilluns la missió a Madrid amb reunions amb entitats, la comissió del Parlament sobre Pegasus i periodistes. La primera trobada dels eurodiputats ha estat amb la responsable de drets humans d'Amnistia Internacional, Virginia Álvarez, i amb la directora de Rights International Spain, Patricia Goicoechea, que han demanat investigar els casos d'espionatge. Posteriorment, els membres del comitè de l'Eurocambra s'han trobat amb la comissió del Parlament sobre Pegasus, una reunió en la qual l'independentisme ha denunciat la manca de cooperació del govern espanyol i el PSC ha qüestionat les revelacions de Citizen Lab.

En la reunió amb la delegació d'eurodiputats, el president de la comissió del Parlament, Josep Maria Jové, ha explicat que el govern espanyol "no està cooperant" amb la comissió en no haver comparegut. "Res els impedeix fer-ho. No hi ha cap prohibició explícita", ha explicat Jové després d'una pregunta de la ponent sobre els poders de la comissió del Parlament per convocar compareixents i per investigar.

Al seu torn, el diputat de Junts Albert Batet ha criticat els "obstacles constants" de l'Estat per esclarir l'espionatge. "És una qüestió europea", ha dit Batet tot subratllant les "dificultats" del comitè de l'Eurocambra per organitzar la missió, mentre Josep Rius ha remarcat que aquesta actitud del govern espanyol mostra que "no hi ha cap diàleg".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha subratllat que el 'Catalangate' és un cas "d'espionatge massiu" i un "escàndol democràtic". Vilalta ha remarcat que les persones espiades, segons les revelacions de Citizen Lab, estan relacionades amb el moviment independentista i que l'espionatge vulnera diversos drets. "Cal investigar a fons", ha dit.

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha assenyalat que l'objectiu de l'espionatge és "perseguir el moviment independentista català" i "monitoritzar la dissidència". A més, ha afirmat que no hi ha "cap control intern" del CNI.

El diputat d'En Comú Lucas ferro ha instat a "preservar els drets polítics i la integritat de les institucions democràtiques" amb "avenços" en regulació comunitària.

El PSC qüestiona Citizen Lab

El diputat del PSC Òscar Aparicio ha qüestionat tant l'objectiu de la comissió del Parlament com el "rigor científic" de Citizen Lab. "Som crítics amb l'informe", ha dit Aparicio, que ha defensat que "Espanya és un país democràtic amb totes les garanties". Pel que fa a la comissió del Parlament per Pegasus, ha dit que sembla tenir les "conclusions predissenyades".

Finalment, tant el diputat de Vox Alberto Tarradas com l'eurodiputat del partit Jorge Buxadé han abandonat la sala per no assistir a la reunió amb la comissió del Parlament per Pegasus.

Manca d'unanimitat a la comissió

En una breu intervenció després que els representants dels diferents grups de la comissió del Parlament hagin fet la seva declaració inicial, el president del comitè de l'Eurocambra, Jeroen Lenaers, ha remarcat la manca d'unanimitat en les posicions entre els membres de la comissió. Al seu torn, la ponent, Sophie In't Veld, ha criticat que Aparicio hagi qüestionat la investigació de Citizen Lab en el que ha considerat un "intent de desacreditar" els investigadors. "Per què haurien de posar en risc la seva reputació", s'ha preguntat.

En la seva pregunta als membres de la comissió del Parlament, l'eurodiputat del PP Juan Ignacio Zoido ha remarcat que "Espanya és una democràcia plena" i ha instat les víctimes de l'espionatge a portar els telèfons a les instàncies judicials. "Afirmar sense proves és molt preocupant", ha dit.

Per la seva banda, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha criticat que el diputat del PSC qüestioni l'espionatge i ha demanat no estendre 'fake news'. "Veiem que el mateix partit, depenent del país, té un argument o un altre", ha assegurat. Finalment, l'eurodiputat del PSOE Ibán García del Blanco ha dir no ser "conscient que hi hagi un boicot" a la missió.

Les entitats demanen investigar l'espionatge

Durant la trobada amb els eurodiputats, la representant d'Amnistia ha demanat investigar l'espionatge perquè, ha indicat, s'ha utilitzat per "violar els drets humans". Álvarez ha dit que cal establir "límits" en els instruments que tenen per vetllar per la seguretat nacional i ha criticat la manca de transparència sobre l'ús de programaris com Pegasus. "Són un perill i no només a la UE", ha remarcat.

Al seu torn, Goicoechea ha lamentat que no s'estiguin complint els estàndards d'investigació i no tenir informació sobre l'espionatge. "No es té informació. No se sap d'on poden venir les infeccions i per això és necessari continuar investigant", ha remarcat.