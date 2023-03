L’expresident del PP Pablo Casado ha admès davant el jutge Barcelona que no va contrastar les notícies falses sobre l’escola catalana i la discriminació del castellà i que la informació la va treure de mitjans de comunicació, segons fonts jurídiques. L’exdirigent popular ha defensat que la seva intenció era defensar la família de Canet de Mar que «estava patint odi» i va ser assetjada i que les seves paraules crítiques anaven dirigides contra les consignes dels partits polítics que governaven a Catalunya, aleshores Junts i ERC, no cap als ciutadans catalans. «Ho tornaria a fer», ha assegurat Casado, que ha declarat en qualitat d’investigat a través de videoconferència.

Les polèmiques manifestacions de Casado van ser el desembre del 2021 en un acte del PP a la Corunya. «¿Es pot tolerar que hi ha professors amb instruccions per no deixar que nens vagin al lavabo perquè parlen en castellà? ¿Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar castellà al pati els fiquessin pedres a les motxilles? ¿Es pot tolerar que als fills de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional se’ls assenyali a classe i es digui que aquests nens no poden estar integrats?», va dir el llavors president del PP.

Qui va ser dirigent popular es referia a la polèmica desencadenada en una escola de Sant Andreu de la Barca, on suposadament s’havia discriminat fills d’oficials per haver intervingut en les càrregues policials l’1-O. També al·ludia a la situació d’un menor de Canet de Mar, els pares de qui van guanyar un plet perquè s’impartís en una escola el 25% de les classes en castellà. Al cap de pocs dies, la Generalitat va presentar una querella contra ell, que instrueix el Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona.

La inviolabilitat parlamentària

Casado ha contestat a les preguntes del jutge i del seu advocat, però no a la de la Generalitat ni a l’acusació popular, en nom de l’Equip d’Advocats Independents. La fiscalia no ha comparegut. En l’interrogatori, d’aproximadament una hora, l’exlíder conservador s’ha defensat al·ludint a la «inviolabilitat parlamentària», un dret, al seu parer, que també el protegeix quan és fora de la Cambra. En aquest cas, les va efectuar en un acte del PP.

Quan li han preguntat d’on havia tret la informació sobre la discriminació dels alumnes que parlen en castellà, l’expolític ha detallat els mitjans de comunicació que havien publicat articles sobre el tema, i fins i tot n’ha concretat els titulars d’alguns (un d’aquests escrits era una entrevista a una monitora de menjador). En aquest sentit, ha atacat la Generalitat, que exerceix l’acusació, a l’assegurar que l’Executiu català no havia presentat cap querella per aquestes notícies i, en canvi, sí contra la seva persona.

Tot i que durant l’interrogatori no ha sigut tan explícit, en un recurs contra una decisió del jutge sobre l’assumpte, Casado va remarcar que les seves paraules al míting gallec van ser «lícites», que només reflectien informacions publicades pels mitjans de comunicació i que ho va fer en l’exercici del dret a la llibertat d’informació, alhora que al·ludia a la inviolabilitat parlamentària. Aquest últim argument ha sigut rebutjat pel jutge, ja que les manifestacions van ser en un acte de partit, però ell ha insistit i ha recalcat que hi va participar com a parlamentari. En aquest sentit, l’exdirigent popular ha afirmat en la seva declaració d’aquest dilluns que parlamentaris catalans «han dit moltes coses» i no se’ls persegueix com a ell. Casado ha intentat expulsar la Generalitat del procés.