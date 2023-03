L’Advocacia de l’Estat ha demanat tres anys i mig de presó i set d’inhabilitació per a Josep Maria Jové per l’organització del referèndum de l’1 d’octubre però no ha fet cap acusació contra Lluís Salvadó, segons ha avançat 'eldiario.es' i han confirmat a l'ACN fonts de Moncloa. Pel que fa a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un any d’inhabilitació. La fiscalia, en canvi, demana set anys de presó per a Jové i 32 anys d’inhabilitació i sis anys i tres mesos de presó i 27 anys i tres mesos d’inhabilitació per a Salvadó. Les dues parts sí que coincideixen en l’acusació de Garriga. L’Advocacia de l’Estat atribueix a Jové un delicte de malversació i un altre de desobediència greu. A la consellera l’acusa només d’aquest últim.

Jové era en el moment dels fets secretari general del Departament d’Economia, i tenia al seu càrrec Salvadó com a secretari d’Hisenda i Garriga com a directora de Serveis. En el seu escrit, l’Advocacia de l’Estat acusa Jové d’haver ordenat i autoritzat les despeses relacionades amb l’organització de l’administració electoral, en concret els relatius a la distribució de les notificacions del nomenament dels integrants de les meses electorals del referèndum i de les targetes censals a través de l’empresa Unipost, amb càrrec al Departament de la Vicepresidència i Economia, amb un import de 193.899.,93 euros. També l’acusa d’haver portat a terme la tramitació per a l’autorització de la transferència del Fons de Contingència, per un import de 3.430.000 euros, instada pel Departament de Presidència, “cooperant de forma imprescindible en l’ordenació de les despeses de publicitat institucional del referèndum”. Pel delicte de malversació li demana els tres anys i mig de presó i cinc anys d’inhabilitació, i pel de desobediència reclama dos anys més d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros. A més, l’Advocacia insta a deduir testimoni al Tribunal de Comptes per a “l’establiment i reclamació definitiva de les quantitats desviades”. Pel que fa a la consellera Garriga, l’acusa de desobediència greu i li demana un any d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros.