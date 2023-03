Xavier Garcia Albiol ha reaccionat a l'obertura de judici oral contra ell per corrupció urbanística afirmant que "no és casualitat" que la informació surti a dos mesos de les eleccions. El candidat del PP per Badalona nega els fets que se li atribueixen, és a dir, que ell coneixia la situació l'agost del 2012 -quan, assegura, estava de vacances i l'alcaldia estava delegada en una altra persona- i que el mateix mes es va reunir amb un sindicat per parlar de la qüestió -quan, subratlla, els mateixos afectats han afirmat que la trobada va tenir lloc un o dos anys més tard. Per això ha considerat que el judici quedarà en no res i ha subratllat que no es distraurà "d'allò veritablement important", que és "provocar un canvi" a la ciutat.

El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha enviat a judici l'exalcalde i quatre ex alts càrrecs més per permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència a la comissaria de la Guàrdia Urbana. La fiscalia li demana dos anys i deu mesos de presó i deu anys d'inhabilitació per prevaricació urbanística i ambiental.

En un vídeo difós a les seves xarxes socials, Albiol ha explicat que ara se li ha notificat que "d'aquí a un any o un any i mig" haurà d'anar a judici. Després de mostrar-se sorprès que les acusacions es basin en dos fets "que és impossible que s'hagin pogut produir" atès que ell no hi era (i al vídeo ensenya documents oficials que constaten la delegació de l'alcaldia per vacances), considera "evident" que "no és casualitat" el que està passant.

A dos meses de elecciones me dicen que tengo que ir a juicio por unas antenas de telefonía del año 2012, en base a unos hechos que es imposible que hayan podido ocurrir. Aquí os lo explico 👇 pic.twitter.com/EK1e1z0b0g — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 22 de marzo de 2023

Alhora ha indicat que tampoc és casual, des del seu punt de vista, que fa unes setmanes el partit socialista li posés una denúncia per una presumpta agressió a una seva militant, o que el mateix partit que els acusi "d'organitzar la crema de contenidors".

"A mi totes aquestes qüestions no em distrauran d'allò veritablement important, que és seguir treballant per provocar aquest canvi tan necessari a Badalona, per recuperar la ciutat de la qual tots ens sentíem orgullosos", ha indicat Albiol.