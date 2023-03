Els líders i caps d'estat de la Unió Europea es reuniran a Brussel·les en un nou Consell Europeu, aquest cop pendents de les tensions financeres originades als Estats Units i Suïssa i amb la guerra d'Ucraïna en segon pla. En una cimera que tindrà lloc el 23 i 24 de març, s'espera que l'apartat econòmic acapari les mirades, en part perquè en el marc de la trobada també se celebrarà la cimera de l'euro, amb la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, i el president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe. Tot i que no s'espera que els líders europeus arribin a grans conclusions, fonts diplomàtiques apunten que, per altra banda, qüestions com la posició alemanya en els motors de combustió o temes de migració també es tractaran.

La part més rellevant de la cimera tindrà lloc el divendres, quan els caps d'estat i líders de la UE assistiran a la cimera de l'euro. La trobada es produirà en un context marcat per la inestabilitat financera i el temor d'un contagi de la situació viscuda a Silicon Valley Banc i Credit Suisse cap als bancs europeus, tot plegat sota un escenari de pujada de tipus d'interès i elevada inflació.

En una carta publicada aquest dimecres dirigida als vint-i-set, Donohoe ha celebrat que l'eurozona hagi demostrat "una forta resiliència" en un període "ple de reptes", tot i que també ha avisat que "no hi ha marge per la complaença". "Hem de continuar treballant per reforçar la unió econòmica i monetària, avançant en els compromisos per completar la Unió Bancària i consolidar la Unió de Mercats de Capital", ha defensat. "Una eurozona forta és l'àncora per a l'estabilitat i la seguretat del nostre continent", ha afegit.

Encara en relació amb l'apartat econòmic, el Consell Europeu també té previst parlar d'aspectes relacions amb la competitivitat, com ara utilitzar la posició comercial de la Unió Europea per arribar a acords amb altres regions o debatre sobre la proposta de la Comissió sobre matèries primeres crítiques. No obstant això, fonts diplomàtiques es limiten a apuntar que hi haurà "debats interessants" i descarten que es puguin assolir "grans conclusions".

Energia i medi ambient

Una qüestió que no figura en l'agenda del dia però que ha aixecat polseguera les darreres setmanes ha estat el canvi de posició a última hora d'Alemanya sobre la prohibició de comercialitzar vehicles de combustió més enllà del 2035. Just abans que la proposta tirés endavant, Berlín va exigir garanties addicionals i va demanar que la Unió Europea permetés la venda de motos que funcionin amb combustibles sintètics ecològics -els anomenats e-fuels-, bloquejant 'de facto' la mesura.

Les fonts diplomàtiques consultades asseguren que aquesta discussió no contaminarà la resta de qüestions que es debatran durant la cimera, però tampoc descarten que pugui aparèixer en el debat al llarg de les jornades. A banda d'Alemanya, que va canviar d'opinió en el darrer moment, altres països com Itàlia també s'han sumat al bloqueig.

Quant a la cartera d'energia, els diferents estats s'han limitat a apuntar que el debat serà "mínim", subratllant la necessitat d'impulsar la reforma del mercat energètic i avançant en l'estratègia de dissenyar una plataforma de compres conjuntes.

Guerra d'Ucraïna

Un cop més, els líders i caps d'estat intercanviaran punts de vista sobre la guerra d'Ucraïna amb el president del país, Volodímir Zelenski, que participarà en la trobada de forma telemàtica. Serà la vuitena vegada que Zelenski es reunirà amb els vint-i-set en el marc d'una cimera.

En la discussió, els diferents estats manifestaran la seva intenció d'accelerar l'entrega de munició a Ucraïna, tal com es va acordar en el consell d'Afers Exteriors del dilluns passat, i també estudiaran noves fórmules per evitar llacunes en el compliment de les sancions a Rússia.

També en el marc del Consell Europeu, els dirigents de la UE mantindran una reunió presencial amb el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), António Guterres, per abordar qüestions com l'acord del Mar Negre per facilitar el transport de gra o la seguretat alimentària.