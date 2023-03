Els professors associats de les universitats catalanes estan convocats a la vaga aquest dimecres contra la nova llei d’Universitats (LOSU) que estableix que només el 20% del col·lectiu docent podrà ser professor associat (fins ara és el 40%), cosa que als seus ulls suposarà l’acomiadament del 20% de la plantilla actual de professors associats si les universitats catalanes no generen places per integrar a la vida acadèmica aquells professors associats doctors i acreditats, és a dir, els «falsos associats», com s’autodenominen.

Temor de l’expulsió «El col·lectiu dels falsos associats temem ser expulsats de la universitat malgrat estar doctorats i acreditats. Amb la LOSU, els contractes del professorat associat passaran a ser indefinits en comptes de temporals com fins ara. Però això no es farà de manera automàtica, sinó que obligarà tots els associats de l’Estat –avui 26.000– a tornar a concursar la seva plaça actual», denuncien. En aquest context, els motius que els porta a sortir al carrer aquest dimecres és reivindicar «la dignificació salarial establint la categoria 4 per a tot el professorat associat». Exigeixen també el finançament necessari per part de la Generalitat per a la creació de places de lector i la transformació dels contractes temporals en indefinits sense tornar a concursar per la mateixa plaça per menys salari. La manifestació A més de la vaga durant tot el dia, a les 18.30 hores han convocat una manifestació a la plaça de la Universitat de Barcelona. La vaga ha sigut convocada pels sindicats CGT Ensenyament i COS i compta amb el suport de diverses plataformes de docents.