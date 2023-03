Una consulta aparentment intranscendent aquesta setmana en una comissió de l’Ajuntament de Barcelona ha desencadenat un tràfec de moviments d’última hora perquè tots els comerços de la ciutat puguin obrir el 23 d’abril, la multitudinària festivitat de Sant Jordi, que aquest any cau en diumenge. Les explicacions del govern municipal davant una pregunta de Ciutadans que les associacions comercials es van oblidar en no incloure la multitudinària festa del llibre i la rosa entre els 10 dies que poden sol·licitar a l’any per aixecar persianes, ha desencadenat que les entitats comercials ultimin una petició d’esmena amb l’objectiu que el consistori sol·liciti a la Generalitat que tots els establiments de la ciutat estiguin autoritzats a atendre per Sant Jordi. A la pràctica, el canvi implicaria que puguin obrir les grans botigues de més de 300 metres quadrats i centres comercials, que s’acota la possibilitat d’obrir en diumenge i dies no feiners.

Fonts del sector comercial confien a arribar-hi a temps perquè la proposta sigui acceptada, per a la qual l’ajuntament posa un requisit: un document rubricat per totes les organitzacions que van pactar el calendari vigent per retocar-lo renunciant a un dia festiu amb obertura comercial ja assignada per canviar-la al 23 d’abril. «Volem un acord per escrit de tots perquè no hi hagi conflicte, ja que hi pot haver diferents interessos al respecte. Si tots s’hi posen d’acord, el presentarem», condicionen fonts municipals a EL PERIÓDICO.

Via insospitada

Barcelona Oberta va impulsar el suggeriment perquè es concedís una excepció a la norma per tolerar l’obertura excepcional de tots els negocis per Sant Jordi. Arran d’una consulta informal de l’ajuntament al respecte, la Generalitat va denegar l’opció a l’estar ja assignats els 10 dies que, a tot estirar, tots els establiments poden ser accessible sense condicions.

No obstant, el Departament d’Empresa va obrir ahir una via que havia passat desapercebuda: va assegurar que encara hi havia un opció perquè les botigues obrissin si a canvi sacrificaven un dels vuit dies que la Generalitat ja havia assignat després de pactar-ho amb les associacions comercials. Aquesta escletxa assenyalada per la conselleria és la que les patronals exploren per intercanviar l’obertura comercial acordada de l’1 de novembre pel 23 d’abril.

Els eixos comercials del centre de la ciutat agrupats a Barcelona Oberta són partidaris de canviar el dia de Tots Sants per Sant Jordi. L’altra gran patronal de la ciutat, Barcelona Comerç, s’hi mostra a favor sempre que es renunciï a l’1 de novembre i no a una altra data, totes per Nadal. Altres organitzacions també s’avenen al canvi, com el Gremi de Resturació de Barcelona.

Sense efecte per als petits

La mesura seria innòcua per al petit comerç, els locals de menys de 300 metres quadrats, facultat per la llei catalana per obrir qualsevol festiu sense necessitat de permís especial. De la mateixa manera, les llibreries poden vendre el 23 d’abril quan caigui en diumenge, com aquest any, i les floristeries tampoc tenen impediment per obrir tots els dies.

En tot cas, Pimec Comerç –que representa els petits establiments– afirma que «per al comerç urbà és més positiu obrir el 23 d’abril, ja que és diumenge», que el dia de Tots Sants. «La resta de dies disponibles són més potents i, a més, ens podríem trobar que s’allargaria el Black Friday fins a l’1 de novembre. Per tant, per al comerç de proximitat és millor tenir l’1 de novembre tancat que el 23 d’abril, en cas que es pugui fer el canvi», interpreten a Pimec.

En tot cas, el sector comercial no té encara segellat el beneplàcit de totes les organitzacions per reclamar l’obertura generalitzada per Sant Jordi. Falta que algunes es pronunciïn per afegir-se a la unanimitat que el consistori exigeix per tramitar la modificació del calendari.

El govern municipal de Barcelona en Comú i del PSC va expressar aquesta setmana que els gremis no van reclamar incloure el 23 d’abril entre els dies festius amb obertura comercial quan van tenir ocasió davant el consell assessor de la Generalitat i en la consulta oberta pel consistori. Fonts municipals indiquen que l’ajuntament no posarà objecció si se certifica que ningú hi posa objecció. «No n’hi ha prou que ho demanin algunes entitats. Volem que hi hagi màxim consens i que estigui pactat», conclouen.