El bateria dels Pets, Joan Reig, ha estat oficialment presentat com a nou cap de llista d'ERC per a les pròximes eleccions municipals a Constantí (Tarragonès). "La secció local fa temps que em demana que faci aquest pas endavant i ara, entre tots, hem decidit que és el moment d’encapçalar la llista", ha declarat. El comunicat de la formació republicana remarca que Reig és, a més de "músic professional", "activista cultural" des de fa "més de 40 anys" i que "mai" ha marxat de Constantí. Recorda que ha col·laborat en entitats locals com el grup de teatre parroquial, la societat el Casino, el grup d'armats o la Unió de Pagesos, sense fer cap esment explícit a la seva trajectòria com a bateria i fundador del popular grup de pop-rock.

"Treballem per un projecte conjunt, de totes i cadascuna de les persones de Constantí", ha assegurat Reig. Els republicans compten actualment només amb tres regidors a l'oposició, els de la candidatura vinculada Compromís per Constantí-Acord Municipal, enfront la majoria absoluta de nou edils de l'equip de govern del PSC de l'alcalde Òscar Sánchez, al poder des dels comicis de 2015. El nou alcaldable d'ERC considera que tot i el canvi al capdavant de la llista "els valors del partit són els mateixos de sempre: transparència i fer polítiques d'esquerres, republicanes i feministes". "És una aposta pel poble on he decidit viure i on vull que visqui el meu fill. Cal crear un Constantí d'oportunitats reals, tenint en compte els més joves i la tranquil·litat de la gent gran", ha tancat.