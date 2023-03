La interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que deixa en llibertat l’exconsellera Clara Ponsatí és taxativa: si no compareix el pròxim dia 24 d’abril a l’alt tribunal, modificarà la seva situació personal i tornarà a ser detinguda. L’europarlamentària sap, per tant, amb claredat meridiana què l’espera si decideix plantar el magistrat. El dubte sorgeix si no acudeix al requeriment judicial i es troba fora d’Espanya.

La defensa de Clara Ponsatí, que exerceix l’advocat Gonzalo Boye, té previst recórrer la interlocutòria de llibertat del jutge Llarena, que els va comunicar per exhort el jutge de guàrdia de Barcelona, així com la resolució que va dictar la setmana passada per confirmar el processament que pesa sobre l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de fugits.

La primera impugnació ha de ser resolta en primera instància pel mateix Llarena, així que sembla improbable que modifiqui el que ell mateix ha decidit. La segona impugnació, la dirigida contra el processament, ha de ser presentada davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

En concret, correspondrà a Miguel Colmenero, Eduardo de Porres i Vicente Magro. Cap dels tres va participar en el judici en què van ser condemnats els líders del procés, però sembla difícil que contradiguin el criteri dels seus companys de Sala que, en revisar la seva sentència després de la reforma del Codi Penal, van entendre que la sedició havia de ser ara contemplada com a desobediència i mantenir-se la malversació en la seva modalitat més greu.

La defensa de Ponsatí argumenta que no va cometre cap delicte, ni tan sols per la desobediència per la qual està processada després d’aquesta reforma del Codi Penal, pactada entre el Govern espanyol i ERC.

El delicte de desobediència està penat amb penes de fins a dos anys de multa i inhabilitació. Com que no inclou presó, aquesta no es pot imposar de manera cautelar, tot i que Ponsatí no comparegui el pròxim dia 24 d’abril, segons les fonts jurídiques consultades. Per això Ponsatí era totalment conscient aquest dimarts que, tot i que fos detinguda, el seu arrest no es prolongaria més que el temps necessari per ser conduïda als jutjats, on se li va comunicar la requisitòria que té pendent del Suprem a través de la interlocutòria en la qual Llarena regularitza la seva situació i anul·la l’ordre de detenció nacional que tenia en contra seu.

El magistrat no ha reactivat les euroordres contra Puigdemont i els fugits que són diputats del Parlament Europeu. Abans vol veure què diu el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la seva immunitat abans de fer un nou pas per mirar d’aconseguir la seva entrega. Tot i que en el cas de Ponsatí, a l’estar només processada per desobediència, no sembla factible que es pugui per aquesta via, en el cas que no comparegui al Suprem quan ha sigut citada i es trobi a l’estranger. Si fos a Espanya, es tornaria a procedir a detenir-la com va passar aquest dimarts.

La sentència que s’espera de la justícia europea és la que posarà fi al contenciós que Puigdemont, Toni Comín i Ponsatí mantenen amb el mateix Parlament Europeu, a l’entendre que no va defensar prou la seva immunitat al concedir el suplicatori cursat pel jutge Llarena. Encara no hi ha data per conèixer-ne la resolució, però s’espera per a les pròximes setmanes.