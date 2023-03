El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que ara "no és el moment propici" d'explicitar una "proposta concreta" sobre l'Acord de Claredat tenint en compte l'horitzó d'eleccions municipals del 28-M. "Seria fàcil que se'm acusés d'intentar posar-ho en campanya electoral", ha afegit en una entrevista a 'Ser Catalunya'. Així doncs, de moment, segons ha explicat, la voluntat és treballar amb una comissió d'experts en les pròximes setmanes i articular "espais de discussió" amb els partits. Aragonès també ha deixat clar que la qüestió no es portarà al Parlament fins que hi hagi un consens que permeti una "amplia majoria". I ha instat Junts i PSC a presentar una proposta alternativa si no els hi agrada l'Acord de Claredat.

Aragonès ha afirmat que té la sensació que hi ha forces polítiques a qui ja els hi va bé "aquest impàs". I s'ha queixat que diuen que no els hi agrada la proposta d'Acord de Claredat que ell ha posat sobre la taula però, en canvi, no donen una "alternativa". El cap de l'executiu català ha remarcat la importància que hi hagi un "gran acord parlamentari" sobre l'Acord de Claredat per poder avançar. "Si algú creu que no és el camí li preguntaré quina és la seva alternativa per al futur polític del país, perquè no podem continuar amb la situació actual", ha conclòs. Pel que fa al govern espanyol, ha qualificat "d'irresponsable" que pensi que només actuant "parcialment" amb la repressió n'hi haurà prou. Segons el president de la Generalitat, els indults van ser un pas valent i la reforma del Codi Penal ha estat positiva però es tracta de "primers passos" perquè, segons ha advertit, "l'arrel continua aquí". En aquest context, Aragonès ha reivindicat que Catalunya ha d'afrontar el debat sobre les condicions d'un referèndum pactat perquè "no és bo cronificar el conflicte". I ha lamentat que PSC "faci veure que no passa res".