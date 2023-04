Catalunya perd una quarta part de la seva aigua potable per culpa de les fugues a la xarxa de distribució. És a dir, només l’any passat es van perdre per les canonades de la xarxa catalana 134.300 milions de litres. Les dades les va revelar el PSC durant la cimera contra la sequera que divendres va fer seure a tots els partits polítics per consensuar les noves propostes per fer front a la sequera i ‘RAC-1’ ha posat xifres a la problemàtica aquest diumenge.

Sense aquestes fuites, Catalunya tindria el doble de reserves d’aigua de les que té ara i no hi hauria alerta per sequera, apunta la informació. Les xifres, facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), transcendeixen després de la cimera, que es va tancar sense un acord sobre les multes a municipis. De fet, el Govern permetrà omplir les piscines municipals «per raons de salut pública». Amb els 134.300 milions de litres perduts el 2022 es podria omplir gairebé tot el pantà de Sau, precisa ‘RAC-1’, que també indica que el percentatge d’aigua que es perd a Catalunya és molt similar al que es malgasta a la resta d’Espanya. De fet, l’ACA no ha assenyalat amb el dit cap municipi en concret perquè creu que és un problema generalitzat. El fracàs de la cimera El Govern i els partits es van reunir divendres al Palau en una cimera que havia d’acordar mesures per fer front a la sequera, però la cita va acabar sense acord. El principal escull va ser l’aplicació de la moratòria al règim sancionador: si bé la proposta d’Acció Climàtica fixava per al juny l’inici de les multes, l’última oferta va ser traslladar-la a juliol, però el PSC va defensar que havia de ser al setembre, és a dir, després de la temporada estival. Una condició que l’Executiu va considerar inacceptable perquè, sense l’element dissuasori de les multes, l’arribada a l’estat d’emergència, és a dir, a les restriccions en el consum domèstic, ara previst per al setembre, es podria avançar. La proximitat de les eleccions municipals va impactar de ple en la reunió, però l’Executiu va decidir que tiraria endavant les mesures que va proposar, malgrat els desacords. ERC i PSC es van embrancar dissabte culpant-se mútuament del fracàs, però es van instar a continuar negociant. El Govern no preveu convocar una nova reunió en els pròxims dies, tot i que sí que dialogarà amb les forces polítiques del Parlament per impulsar mesures concretes.