El coordinador del Pla de Rodalies 2020-2030, Pere Macias, sosté que les inversions en aquest servei ferroviari de rodalies van a "velocitat de creuer" i que en acabar el 2023 s'haurà complert un 50% del programat fins al 2025.

En una entrevista concedida a l'agència de notícies EFE, Macias ha explicat que des de l'inici del Pla de Rodalies s'han executat més de 1.000 milions d'euros, és a dir, aproximadament un 30% en relació als 3.460 milions previstos fins al 2025, mentre que les adjudicacions han superat els 2.200 milions d'euros, un 44%.

De cara al tancament del 2023, ha estimat que l'execució s'acostarà al 50%, mentre que les adjudicacions hauran superat aquest percentatge "de llarg".

Unes xifres que, per a Macias, demostren que el pla, que preveu quantioses inversions per modernitzar el servei de Rodalies, va "a velocitat de creuer" i executant-se "amb tota normalitat" tot i les dificultats econòmiques dels darrers anys, marcats per la pandèmia, la invasió russa d'Ucraïna i l'alça de costos.

"Anem a un ritme francament molt bo d'execució d'obres. Mirem la xifra que mirem es constata que el Pla de Rodalies, aquesta vegada, s'està executant bé", ha afegit el que també fos dues vegades conseller de la Generalitat sota la presidència de Jordi Pujol.

Aquest és un “pla ambiciós” amb més de mil actuacions a dur a terme fins al 2025, entre les quals ha subratllat com des del 2020 s'han posat en servei quatre noves estacions de les deu previstes, s'han acabat 13 obres de tipus divers a estacions de la xarxa o s'han conclòs 107 obres de vies, catenàries i semblants.

Alhora, com a actuacions destacades per al 2023 ha assenyalat la licitació de la línia d'amplada convencional Barcelona-Granollers-Girona al seu pas per Montcada i Reixac (Vallès Occidental) o l'estudi informatiu de la construcció de l'estació intermodal de La Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

"Toca recuperar el temps perdut"

"L'actual Govern central ha marcat un punt d'inflexió", ha defensat Macias: fins al 2018 la prioritat va ser l'alta velocitat i a partir de llavors es produeix un "canvi", ja que es torna a apostar pels serveis de rodalies.

Així, ha recordat que "Espanya és l'únic país d'Europa que havia estat dotze anys sense comprar un tren de rodalies", en al·lusió al període entre el 2007 i el 2019, una tendència que ara "s'ha revertit de manera dràstica", com per exemple mostren els 101 trens adquirits a Catalunya per a la xarxa de Rodalies.

Això sí, aquest esforç per "recuperar el temps perdut" també genera inconvenients en el dia a dia dels usuaris, als quals Macias avisa que "durant tota la dècada hi haurà notables afectacions" al servei.

Preguntat sobre les conseqüències d'un eventual canvi a la Moncloa, ha assegurat, en al·lusió a una hipotètica tornada a l'"aznarisme", que "si hi ha un Govern que no dona prioritat a la mobilitat sostenible evidentment tot pot quedar molt tocat".

2025, primera meta

"El 2025 haurem resolt tots els dèficits palpables", confia Macias, de manera que s'haurà "garantit la fiabilitat del sistema"; la mirada es fixarà llavors cap al 2030, moment en què tocarà captar nous usuaris de Rodalies: l'objectiu és transportar 600.000 persones al dia, davant de les 410.000 del 2019.

Fins ara només s'han definit les actuacions a dur a terme fins al 2025, cosa que es lliga als plans plurianuals de Renfe i Adif, i el coordinador del Pla ha sostingut que "serien bones notícies" que la Generalitat s'incorporés a la redacció de la segona fase, del període 2025-2030.

Amb tot, Macias ja atalaia més enllà, ja que part de la seva feina consisteix a dibuixar el transport a una dècada vista, cosa que requereix "un treball molt important de coordinació administrativa". Un exemple: un eventual "tercer túnel" d'entrada a Barcelona des del sud per a les Rodalies, per al qual ja s'ha formalitzat el contracte de redacció de l'estudi d'alteratives.

Demana tancar acords

Macias ha apressat a més a tancar dos acords "importants": la signatura d'un contracte programa entre la Generalitat i Renfe, que garanteixi les inversions de l'operador; i que Govern i Executiu central acordin el traspàs econòmic, és a dir, de l'anomenat "dèficit tarifari", la diferència entre el cost del servei i el recaptat mitjançant la venda de bitllets.

El Govern advoca per un traspàs integral de Rodalies, en línia amb el que sempre ha defensat Macias -quan va ser conseller, diputat i senador-: "Hi ha unes complexitats administratives i fàctiques que fan que tot això sigui un procés gradual que s'hagi de fer de forma pactada i intel·ligent", afegeix el coordinador del Pla.

En qualsevol cas, ha afirmat que hi ha una bona relació entre administracions i entre empreses públiques, com demostra la col·laboració que hi ha perquè Barcelona hagi de celebrar entre els propers 4 i 7 de juny el congrés biennal "Global Public Transport Summit".