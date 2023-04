El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha alertat que hi ha un 30 % dels municipis de les conques internes que estarien incomplint les recomanacions que fixa el Pla especial de sequera, el que suposa prop de 200 poblacions. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha aclarit que aquests consums inapropiats no es deuen només a les possibles fuites que hi ha a la xarxa i que l'any 2022 van suposar la pèrdua d'un 24% de l'aigua potable a tot Catalunya. "També hi ha veïns que reguen de forma exagerada o omplen piscines", ha posat com a exemple. Reyes també s'ha referit a la cimera de l'aigua que va celebrar-se divendres i ha lamentat que el PSC la utilitzés "per intentar aconseguir el titular que el règim sancionador s'eliminaria".

Samuel Reyes ha explicat que les dades dels municipis que estan incomplint el Pla no es podran fer públiques mentre els expedients estiguin oberts, però ha desvinculat els consums desmesurats de les fuites presents a la xarxa. “Que els ajuntaments estiguin sobrepassats no vol dir que tinguin fuites, pot ser que els veïns estiguin regant de forma exagerada i omplint les piscines privades”, ha recordat el responsable de l’ACA. Amb tot, ha reconegut que hi ha moltes poblacions que presenten deficiències a la xarxa d’abastament d’aigua potable i ha explicat que hi ha canonades que tenen 30 o 40 anys. “Hem d’invertir i fer un bon manteniment”, ha recordat Reyes que ha advertit que la “deixadesa” no ve dels governs municipals actuals, sinó que va més enllà. “Estem parlant de 5 o 10 anys enrere, no són culpables els alcaldes o alcaldesses d’ara”, ha apuntat. Alhora ha recordat que la cura d’aquestes infraestructures és responsabilitat dels ens locals, excepte en el cas dels municipis metropolitans, on les tasques de manteniment són competència de l’AMB. “El que hem de fer és posar l’aigua a l’agenda política perquè no tenir aigua vol dir tancar negocis i indústries”, ha recordat el director de l’ACA que ha dit que el primer que el món local hauria de fer és “una auditoria del servei d’aigua per veure com està, saber quines inversions calen per garantir el recurs i saber quines subvencions poden demanar a l’ACA, a la Diputació i al Govern”, ha assegurat. Nega el fracàs de la cimera de l’aigua Reyes ha negat que la cimera de l’aigua de divendres fos un fracàs, però ha lamentat que “alguns grups utilitzessin l’espai per intentar modificar el decret”. Ha assenyalat directament el PSC a qui ha dit que “volia sortir d’allà amb el titular que gràcies a ells s’eliminaria el règim sancionador”. En aquesta línia, ha lamentat que es digui que aquest decret només és una excusa per posar sancions i ha recordat que té tretze articles. Ha dit que aquest règim sancionador “està vigent” perquè el 28 de febrer el va aprovar el Govern i després va ser convalidat pel Parlament. “Tot el règim sancionar de qualsevol política té un tràmit administratiu”, ha afirmat Reyes. Així mateix, ha recordat que des de l’inici de la situació de prealerta l’ACA ha anat enviant uns missatges informatius als ajuntaments, indicant-los quins consums tenien. “Ens hem reunit i hem estudiat els diferents casos”, ha assenyalat el responsable de l’ACA que ha fet una crida a la implicació de tots els agents implicats. “A l’estiu de l’any 2022 vam veure un increment d’un 10% dels consums d’aigua a causa de la calor i des de llavors no hem vist una reducció de consums”, ha sentenciat. A més, ha recordat que el Pla especial de sequera es va planificar amb uns determinats consums. “Si aquests es compleixen no entrarem en situació d’emergència fins al mes de setembre però si s’incompleixen les recomanacions s’avançarà”, ha advertit. Reyes també s’ha referit a l’estat en què es troben els pantans i ha expressat la seva preocupació pel fet que alguns embassaments com Ciurana o Riudecanyes estiguin sota mínims. També ha recordat que la situació actual és més favorable que durant la sequera de l’any 2008. Amb tot, ha després d’aquell episodi l’ACA va quedar enfonsada, des del punt de vista econòmic, i durant una dècada no va ser possible fer grans inversions. “Si un govern no té diners perquè ATL i l’Agència Catalana de l’Aigua estan endeutades no es poden fer obres”, ha dit Reyes que ha posat en valor el projecte per construir la dessaladora del Foix, que donarà servei a la demarcació de Tarragona i al Penedès, i que tindrà una capacitat de 20 hectòmetres.