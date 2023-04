La grip continua a la baixa després d'haver-se estabilitzat en els darrers dies i els diagnòstics són ja menys de la meitat que en el pic més alt de la temporada. Segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions (SiViC), la primària n'ha diagnosticat 3.794 casos entre el 20 i el 26 de març, pels 5.811 casos de la setmana anterior. A finals de febrer es van superar els 10.000 casos. Pel que fa a la covid, es manté estable amb 1.519 casos diagnosticats aquesta setmana, una dada una mica inferior a l'anterior, quan se'n van registrar 1.554.

El conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) continua baixant a Catalunya en la dotzena setmana de l'any. Segons les dades actualitzades aquest dimarts, la taxa és de 490 afectats per 100.000 habitants i mostra un descens destacat respecte la setmana anterior (577).

La distribució de virus mostra la grip com el més freqüent, amb un 20,2% de les mostres, seguida del rinovirus (15,3%), del coronavirus humà (13,3%), del metapneumovirus (7,8%), i del SARS-Cov-2 (6,1%).

Quant als contagis de grip, aquesta temporada es van avançar i van assolir un primer pic a finals d'any (8.354 casos diagnosticats en la setmana 51). Després de baixar en les primeres setmanes de l'any, la corba va tornar a pujar a finals de gener i fa tres setmanes es va arribar al segon pic, amb 10.456 casos. En la temporada 2019-2020, abans de la pandèmia, el pic es va situar en 13.333 casos i va ser en la cinquena setmana de l'any.

La incidència de la grip baixa en totes les franges d'edat, especialment en la franja de 15 a 44 anys, que continua sent la que més casos registra. Aquesta setmana hi ha 1.746 casos, mentre que la setmana anterior n'eren 2.585. Per darrere hi ha el grup de 45 a 59 anys, amb 717, 974 el període anterior, i el de 5 a 14 anys, amb 509, pels 1.076 de la setmana anterior. En els menors de 4 anys, s'han detectat 350 nous casos (582 la setmana anterior) i en els majors de 60, 389 (594 la setmana anterior).

Salut informa de 1.519 positius per covid-19 en una setmana diagnosticats a l'atenció primària. L'anterior, entre el 20 i el 26 de març, se'n van diagnosticar 1.554. La taxa de casos per 100.000 habitants es de 19. Hi ha 292 pacients ingressats a planta, 42 menys que la setmana anterior. El 72% d'aquests ingressos són de persones majors de 60 anys. Hi ha 10 persones ingressades per aquesta malaltia a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 3 més que la setmana anterior. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va deixar d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet anteriorment.

Quant a la bronquiolitis, es manté a la baixa. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics ha estat de 321, mentre que la setmana anterior van ser 370.

Per grups d'edat, s'han diagnosticat 242 casos de bronquiolitis en infants d'entre 0 i 4 anys, 173 dels quals en menors d'1 any. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i va ser molt més alt que altres anys.