Triar un plat preferit no és una qüestió fàcil. Tot i això, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha elaborat un rànquing dels preferits per al paladar dels catalans i sembla que ho tenen clar. La paella i l'arròs, agrupats en una mateixa categoria, esdevenen els que més agraden (amb el vot del 21% dels enquestats), superant les tapes, les sopes i les verdures.

Per tant, els plats elaborats amb arròs i la paella (21%) es converteixen en predilectes per als catalans, despuntant 9 punts per sobre del següent de la llista. La pasta i fideuada (15%), les tapes (12%), les carns i el pollastre (12%), les sopes (9%), les verdures (9%), els peixos i marisc (6%) els segueixen.

Tot i la seva aparent popularitat, la pizza (4%), la lasanya i els canelons (4%) i el sushi (1%) no aconsegueixen un lloc entre les primeres posicions i tanquen la llista. La gran sorpresa d'aquest rànquing, però, és la truita de patates, que ni tan sols hi apareix.

La fideuada, preferida entre els més joves

Per franges d'edat, els resultats es mantenen bastant similars. Cal afegir, però, que mentre que la pasta i la fideuada és la preferida de les franges d'entre els 18 i els 49 anys, la tendència es reverteix amb els majors de 50. Aquests últims creuen que el plat més gustós de tota la varietat a estriar que ofereix la cuina mediterrània i internacional és l'arròs, juntament amb la paella.

Una altra variable que mesura el CEO és la preferència dels catalans i catalanes segons la grandària dels seus municipis. En aquest cas, l'hegemonia de la paella és notable. Tots els habitants residents en localitats de més de 2.000 habitants l'han triat com a plat favorit. L'excepció es troba en els pobles de menys de 2.000 habitants, on hi ha un empat tècnic entre la pasta i la fideuada (17%) i l'arròs i la paella (17%).

El plat més representatiu

Encara que triar-ne un, de preferit, és qüestió de gustos, el CEO va més enllà. També demana als catalans quin creu que és el plat més representatiu de la cuina catalana. La llista la lidera la reina dels dies freds: l'escudella (20%). La segueixen la botifarra, llonganissa i els fesols (17%), el tradicional pa amb tomàquet (14%) i els calçots (13%). També apareixen a la la llista la crema catalana (5%), els canelons (5%), la paella/fideuada (3) i el fricandó (2%). La tanquen l'escalivada (2%) i els cargols a la llauna (2%).