El centre de convencions de PortAventura acull aquesta Setmana Santa la primera edició de GamerLand Costa Daurada, un punt de trobada dels aficionats als videojocs i a l'oci digital. Joves i famílies poden jugar a diversos videojocs a través de tornejos o testar prototips que estan en fase de creació. Una fira que coincideix amb les vacances de Setmana Santa amb la voluntat de desestacionalitzar el turisme al territori.

Una de les impulsores de l'esdeveniment, Esther Creus, ha destacat que a la Costa Daurada no hi havia un esdeveniment "similar" per a un públic familiar. La fira va començar dimecres 5 d'abril i s'allargarà fins al divendres. L'organització espera rebre més de 700 visitants.

Els assistents poden jugar a videojocs coneguts com el Fifa, Fortnite, League of Legends o Call of Duty, però també poden informar-se sobre sortides professionals al voltant d'aquest sector. "Si un nano està jugant X hores a un videojoc, ha de saber que també pot ser la seva carrera", ha subratllat Creus. Per això, a la fira també hi ha taulells d'informació d'universitats i centres formatius.

Al recinte també hi ha una fira 'indie', un espai on creadors de videojocs poden testar la seva creació amb els assistents. El director de la fira IndieDevDay, Daniel Santiagosa, ha remarcat que és un sector que està creixent, tot i que encara majoritàriament hi juguen els adolescents i fins als 35 anys. Per Santiagosa, aquests tipus d'esdeveniments ajuda als creadors a "millorar" el seu projecte.

Un dels assistents a aquesta fira és Brian Morant i Àlex Palomas, creadors de videojocs que estan provant el seu primer projecte que sorgeix a partir de l'acudit sobre quantes persones calen per canviar una bombeta. Morant ha comentat que "des de ben petits hem consumit aquest tipus de videojocs" i que actualment estan treballant per professionalitzar-se, ell des de la creació artística i Palomas com a programador. Són d'Igualada i Morant ha valorat que els videojocs apleguen "molts vessants artístics", per això considera que són "100 per 100 art".

Desestacionalitzar el turisme

Creus ha destacat que organitzar l'esdeveniment en plena Setmana Santa respon a la necessitat de "desestacionalitzar" el turisme. "Per aforament, l'hauríem fet en temporada alta", ha assegurat una de les impulsores de l'esdeveniment, però ha remarcat que des del sector públic i el privat "s'està treballant per allargar la temporada". De fet, la fira està patrocinada pels Patronats de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada, Salou, Cambrils i Vila-seca, conjuntament amb la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.

Turisme inclusiu

L'organització també ha programat la realització d'un repte relacionat amb un videojoc perquè una persona invident pugui gaudir de l'experiència. Creus ha expressat que GamerLand vol ser també una "plataforma" per impulsar el turisme inclusiu a la Costa Daurada.