Ha mort Juanjo Ferreiro, un dels fundadors del PSC, segons ha informat el partit en una piulada aquest dijous. Ferreiro, militant antifranquista, dirigent obrer i activista veïnal, va ser diputat del grup socialista al Parlament durant la primera legislatura de la democràcia, entre el 1980 i el 1984. També va ser diputat a l'Ajuntament de Barcelona entre el 1983 i el 1995. El president del PSC i ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha lamentat el traspàs de qui ha descrit com un "constructor de la unitat socialista". El candidat dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat la "gran petjada" de Ferreiro com a regidor de Nou Barris, "on va contribuir a la descentralització municipal i a millorar la qualitat de vida dels veïns".