La 'rave' de Sant Jordi Desvalls (Gironès) continua activa aquest dissabte i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos de vehicles per evitar que hi arribin més participants. No obstant això, molt dels assistents esquiven els talls de la policia arribant-hi a peu per camins secundaris o corriols. Unes 300 persones es concentren en aquesta festa il·legal situada en una antiga sorrera a tocar del riu Ter, a cavall dels municipis de Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet. Nombrosos veïns de la zona s'han queixat de les molèsties nocturnes ocasionades pel soroll de la música a tot drap i temen que la 'rave' pugui allargar-se fins al proper dilluns de Pasqua, 10 d'abril.

Una veïna de Sant Joan de Mollet, Meritxell Fernández, ha explicat que aquesta mena de festes a la zona "són habituals". De fet, fa anys que en algun moment passen nits sense dormir per culpa de la música que es pot sentir des de tots els municipis de l'entorn. "Aquesta nit l'he sentit, però quan molesta més és a l'estiu perquè tenim les finestres obertes per la calor i amb la música no pots dormir", ha dit Fernández. Aquesta veïna ha explicat que dijous va anar a dormir una mica tard i al cap de poc va començar a sentir la música. De seguida va sospitar que es tractava d'una 'rave', perquè "no és ni el primer any, ni el segon ni el tercer" que se'n fan a la zona.

No obstant, com que encara no fa calor, tenen les finestres tancades i això els ha permès dormir. Pitjor és a l'estiu, amb les finestres obertes, perquè aleshores poden estar dues o tres nits amb dificultats per dormir, "i això és empipador". La policia catalana va rebre la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada d'ahir divendres. Segons els Mossos, els participants de la 'rave' tenen una actitud pacífica, estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà i no es planteja cap desallotjament.