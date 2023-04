Les diligències secretes de l'Audiència Nacional sobre el Tsunami Democràtic atribueixen el seu disseny i gestió a les formacions independentistes i apunten concretament a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i a altres càrrecs d'ERC, segons una informació publicada per 'El Confidencial'. El titular del Jutjat d'Instrucció 6, Manuel García-Castellón, que és qui dirigeix les actuacions des de l'octubre del 2019, es basa en un informe de la Guàrdia Civil que assegura que les actuacions del Tsunami -com el bloqueig de l'aeroport del Prat i el tall de l'AP-7- no van ser fruit d'un moviment espontani de la societat civil, sinó una operació dissenyada pels partits per pressionar l'Estat i donar suport als líders independentistes.

Segons aquesta documentació, Marta Rovira -que es troba a Suïssa des del març del 2018 i que actualment només està acusada per desobediència a la causa del procés- hauria dirigit l'aparell polític del Tsunami i s'hauria encarregat de coordinar el suport de la resta de partits independentistes i del govern de Quim Torra per assegurar èxits a les convocatòries del Tsunami. Rovira hauria actuat sota l'àlies de Matagalls. L'informe també apunta que la cita clau per a la creació del Tsunami va tenir lloc a Ginebra l'agost del 2019. A la cita, a més de Rovira -que resideix a la ciutat suïssa-, hi hauria assistit l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel -que també resideix a Suïssa-. A aquesta trobada s'hauria pactat el calendari de les protestes i el manteniment dels seus promotors en l'anonimat. La informació de 'El Confidencial' també vincula altres noms a la gestió de Tsunami, com el de l'empresari Oriol Soler -investigat pel cas 'Volhov'-, a qui atribueix haver-se encarregat de la comunicació i propaganda de Tsunami. Segons l'informe, el nom en clau que utilitzava era Rigoberto. L'informe també menciona l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell a qui considera reclutador de Tsunami. Una altra persona que apareix en l'informe és Oleguer Serra, conseller d'Òmnium, que hauria estat dinamitzador de les protestes i hauria utilitzat l'àlies de Pare Carbasser.