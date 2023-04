«No és bo per a l’independentisme que es pugui dir que dins hi ha un cas de corrupció». Així s’ha pronunciat el president d’ERC, Oriol Junqueras, sobre el cas de la líder de Junts i presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. En una entrevista amb l’ACN, Junqueras ha garantit que els republicans no volen «aprofitar el desacord en Junts» per ocupar la presidència de la cambra. De fet, ERC els apressa a proposar un candidat i alerta que, si no hi ha acord, hi podria haver un president del PSC. «Junts no té cap inconvenient per regalar presidències al PSC, com la Diputació de Barcelona, però ERC això no ho fa», ha apuntat. Per això ha dit que, si depèn d’ERC, hi haurà acord per rellevar Borràs i que «només fa falta que dins de Junts es posin d’acord».

Vox, Cs i PPC han demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que ordeni a la cambra la retirada de l’escó a Borràs, malgrat que la sentència del TSJC encara no és ferma. El Reglament del Parlament estableix que es perd l’escó en cas de sentència judicial ferma que anul·li l’elecció o la proclamació, o per la condemna a una pena d’inhabilitació imposada per una sentència judicial ferma. Tot i així, en casos anteriors, com en el de l’expresident de la Generalitat Quim Torra i de l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà, la JEC ha ordenat a la cambra la retirada de l’escó sense sentència ferma, acollint-se a la Loreg. Junqueras ha dit que ERC defensarà sempre el Reglament «tant com sigui possible, malgrat que ha recordat els antecedents amb Juvillà, quan la JEC va ordenar retirar-li l’acta de diputat una vegada inhabilitada pel TSJC per desobediència. «Hi ha una manera de resoldre-ho i és que Junts decideixi fer-ho; això estalviarà al partit i al Parlament aquest escenari», ha resumit. «El país necessita una actitud estadista, no partidista; tant de bo en Junts hi hagi qui pensi d’aquesta manera i es posi a treballar perquè així sigui». Una presidència del PSC? De fet, creu que «no seria bo» que la formació de Jordi Turull renunciés a presentar un candidat per substituir Borràs. A més, adverteix que si no hi ha acord entre els dos grups independentistes, el PSC podria accedir a la presidència de la cambra, una conseqüència que ERC vol evitar. «Si passa no serà per nosaltres, és només una decisió de Junts. Si és per ERC, hi haurà acord. No fa falta que ERC i Junts es posin d’acord, només fa falta que dins de Junts es posin d’acord», ha resumit. El líder d’ERC ha remarcat que Junts va situar Borràs com a presidenta de la cambra malgrat que el cas de presumpta corrupció ja estava obert. Els republicans també van votar a favor de fer-la presidenta. Segons Junqueras, «no va ser una mala decisió» perquè llavors calia «tenir les institucions en ple funcionament» i evitar anar a un escenari de repetició electoral.