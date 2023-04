El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha activat el Consell Acadèmic d'experts que pilotarà l'Acord de Claredat. Sis mesos i mig després d'anunciar al Parlament la seva proposta, Aragonès ha comparegut avui a Palau per donar-ne detalls. El president encarregarà els propers dies unes preguntes sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l'Estat, perquè el consell d'experts elabori un primer informe. Aquest document servirà de base per encetar el debat polític, i per això Aragonès vol convocar els partits catalans al juny. El consell d'experts també obrirà un debat social a la tardor, i enllestirà un informe final per a principis de 2024. El Govern vol aprofitar aquestes conclusions per negociar el referèndum amb la Moncloa.

El Govern vol donar forma a l'Acord de Claredat. I per això Aragonès ha comparegut aquest dimarts. Per indicació del president, l'executiu formularà els propers dies unes preguntes concretes al Consell Acadèmic sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l'Estat i amb validació internacional. L'organisme -el pilotarà el politóleg Marc Sanjaume (UPF), tal com va avançar l''Ara', i el formaran persones de l'àmbit de la ciència política i el dret de les universitats catalanes-, elaborarà un primer informe amb respostes obertes. Aquest informe no conclusiu servirà per aportar diferents opcions sobre el referèndum, i s'obrirà un debat a tres nivell: polític, social i ciutadà. En primer lloc, Aragonès vol convocar una taula de partits catalans al juny -després de les eleccions municipals- per abordar l'Acord de Claredat. L'executiu espera la implicació dels partits, per tal que facin les seves aportacions, objeccions i propostes de cara a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Pel que fa al debat social, el Govern vol reunir associacions, entitats, sindicats, empreses, plataformes i altres organitzacions, també dels àmbits de la cultura i l'esport. En tercer lloc arribarà el debat ciutadà, ja a la tardor. L'executiu vol crear uns 'focus grup', amb un centenar de representats per cada vegueria. En total preveu fer vuit debats, i les persones implicades s'escolliran a través d'un sorteig. Després d'aquest triple debat, el Consell Acadèmic elaborarà un informe final, que el Govern vol que es presenti a principis de 2024, i que inclourà ja totes les conclusions del procés. L'objectiu d'Aragonès és que aquest document serveixi per reflectir l'estat d'opinió de la societat sobre un referèndum acordat amb Madrid. A partir d'aleshores, el Govern aprovarà la proposta de l'Acord de Claredat, i la portarà a la taula de l'Estat. Així, Aragonès voldrà reprendre la negociació amb les conclusions que hagin sortit de tot aquest procés de debat intern, polític i social, per legitimar i potenciar la proposta catalana. L'executiu no tanca la porta a portar el document final al Parlament, si així es recomana durant el procés de debat.