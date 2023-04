Nou investigadores catalanes de diferents disciplines s'embarcaran en els propers dies en una missió a l'estació Mars Research Desert Station (MDRS); una instal·lació al desert de Utah, als Estats Units, que recrea les condicions en què es desenvoluparia un viatge tripulat a Mart. Les integrants d'Hypatia I conviuran del 16 al 29 d'abril en condicions d'aïllament per simular el dia a dia al planeta vermell.

Per exemple, vestiran d'astronautes quan surtin a l'exterior o s'alimentaran de productes deshidratats. Un dels objectius principals és impulsar recerques per a les futures missions a Mart. També volen visibilizar les dones en la ciència i contribuir a canviar la narrativa de l'exploració espacial, fins ara protagonitzada per homes.