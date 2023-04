La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha respost el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que mentre governi Pedro Sánchez "no hi haurà referèndum d'autodeterminació a Catalunya". En una atenció als mitjans aquest dimecres, Montero ha dit que el Govern "sap perfectament" que l'executiu espanyol no ho acceptarà perquè la proposta "està en contra de la Constitució". "No té cap mena de base i, per tant, sempre hem dit que qualsevol mesura, acord o qüestió que es plantegi des del govern de Catalunya ha de seguir fidelment els elements constitucionals", ha remarcat.

Segons la titular d'Hisenda i número dos del PSOE, la "política està per donar solucions útils a la gent i no per estar en qüestions que es coneix perfectament que estan fora de la legalitat i que pretenen distreure l'atenció d'allò a què ens hem de dedicar".