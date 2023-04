El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat novament aquest dimecres "respecte" per Andalusia i ha criticat el gag de TV3 sobre la verge del Rocío. Segons Moreno, "Andalusia respecta tothom" però "surt a defensar-se quan algú es mofa de nosaltres, dels nostres costums, accents i la manera de sentir les coses". Catalunya, ha dit, "és una terra germana que estimem profundament", i per això "ens dol veure com una terra que ha estat tan cosmopolita, oberta i acollidora, avui està dirigida des de la intolerància i la manca de respecte a altres terres d'Espanya".

Segons Moreno, el gag de TV3 "no només és una mofa sobre la verge del Rocío, sinó també és una persecució hostil i fins i tot agressiva, per exemple a una infermera andalusa per expressar-se lliurement i criticar l'obligatorietat de parlar català sense ofendre ningú". "Es troba a faltar el govern d'Espanya, que haurà de jugar un paper de lideratge i de construcció d'un projecte comú que és Espanya, jugués un paper molt més determinant a l'hora de defensar les singularitats dels diferents territoris d'Espanya". "Cal construir ponts, i sempre hi serà el govern d'Andalusia, però els ponts no es poden construir per sobre d'Andalusia", ha conclòs. Moreno ha fet aquestes manifestacions a la presentació d'un esmorzar informatiu del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha tingut lloc a Sevilla.