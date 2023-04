Uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra s'han manifestat aquest dimecres a la tarda davant del Palau de la Generalitat per reclamar millores salarials, compensacions econòmiques a la disponibilitat i al treball en dies festius i una reducció de la jornada laboral. La protesta ha estat convocada per diversos sindicats, que sumen majoria al Consell de la Policia -l'òrgan paritari de la Generalitat i els membres del cos-. Els sindicats reclamen que aquestes reivindicacions siguin una "prioritat" en la Mesa de Negociació que la Generalitat té oberta amb les organitzacions, segons un document conjunt. Els manifestants han desplegat una pancarta amb el lema "És hora de cobrar" i han tirat diversos petards a la plaça de Sant Jaume.

La protesta ha reunit unes 300 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), que, amb xiulets i petards, han fet sentir les seves reivindicacions davant del Palau de la Generalitat en una concentració que ha durat una mica més d'una hora.

En una atenció als mitjans de comunicació durant la protesta, el portaveu de SAP-Fepol, Toni Castejón, ha destacat l'"entrega" dels agents en els últims anys per les "necessitats de servei", com poden ser dispositius especials, i ha assegurat que "mai" s'ha compensat aquesta disponibilitat. Castejón ha posat com a exemple que hi ha mossos que han acumulat 2.000 hores i que no les poden recuperar ni pagar.

El portaveu del sindicat ha afegit que alguns acords signats en els últims anys "no s'han respectat", ja sigui per les retallades o altres circumstàncies, i ha assenyalat que, tot i que hi ha una negociació oberta, la desconfiança és "absoluta" en aquest procés.

Els sindicats convocants han estat SME, Fepol, SAP-Fepol, Seime-Fepol, Sicme, Moss.o.s, CCOO i AFITCME, organitzacions representatives de totes les escales del cos. En canvi, no s'hi han unit altres organitzacions com Uspac, CAP, SPC, SegCAT i SEI, que consideren que "defensar tres punts [les tres principals reivindicacions de la protesta] és renunciar a la resta de millores que s'estan negociant", segons un manifest conjunt publicat a Twitter.

Per la seva banda, els sindicats convocants de la concentració subratllen en el seu manifest que no volen entrar "en el joc de dividir el col·lectiu" ni "desmobilitzar-lo".