Les pròximes eleccions municipals del 28 de maig incorporaran cares conegudes del món de la cultura com a estratègia clara per atraure els votants. La directora de cine Carla Simón, premiada fa un any amb l’Os d’Or a la Berlinale per la seva pel·lícula ‘Alcarràs’, ha donat a conèixer aquest dijous que formarà part de la llista de Junts per Catalunya a les Planes d’Hostoles (Girona). És una de les últimes cares visibles de l’univers cultural disposades a reforçar candidatures de proximitat. En el seu cas, assegura que se sent d’esquerres, però que ocupar el lloc 10 d’una llista de nou és un gest de confiança en un projecte que va més enllà de la ideologia. Tals arguments s’expliquen per les seves connexions personals amb el candidat a alcalde, Pablo Odell, amb qui l’uneixen llaços d’amistat i tracte.

Un altre cas de personatge de certa popularitat que se suma a una llista municipal a Catalunya és el de Joan Reig, bateria del grup Els Pets, banda de música referent del pop català. En el seu cas serà alcaldable d’ERC a Constantí (Tarragona). «Sempre m’he sentit més còmode en el camp del pensament, de les idees i la cultura, però ara és el moment de fer un pas endavant», va assegurar Reig en un vídeo-comunicat a Twitter. A ERC aprecien la popularitat en l’àmbit cultural com a atribut idoni per integrar-se en les llistes del partit. I és rellevant la política local com a trampolí per arribar al Parlament o al Congrés dels Diputats. Oriol Junqueras, que va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), és el referent a seguir. Un altre cas és el de Xavier Estrada Fernández, que ha decidit fer el salt a la política de la mà de la formació republicana. Qui va ser àrbitre de Primera Divisió i un dels col·legiats que més repercussió ha tingut en les últimes dates pel cas Negreira s’unirà com a número 5 a la llista municipal d’ERC a l’Ajuntament de Lleida. L’hispanista Ian Gibson, un dels experts més grans en la vida i obra de Federico García Lorca, s’ha sumat a la candidatura de la confluència de Podem, Aliança Verda i independents a Granada amb un lloc honorífic. La cultura també és una bona carta de presentació electoral en les eleccions municipals a la resta d’Espanya. El cas de Granada és especialment curiós, amb més d’una desena de candidats que adornen les llistes electorals de gairebé tots els partits. Això d’enrolar-se en una llista electoral és, en moltes ocasions, una qüestió honorífica quan figuren en els últims llocs, sense possibilitat d’elecció real. També en les llistes electorals de Granada hi ha candidats ‘d’ornament’ procedents del món de la música, la dansa, la ciència, etcètera, tant a Podem com al PP, Ciutadans o el PSOE.