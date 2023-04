La directora de cinema Carla Simón no anirà finalment a la llista de Junts del seu poble, les Planes d’Hostoles, a les municipals del 28 de maig. Després que la setmana passada es conegués la seva implicació en la candidatura liderada per Pablo Odell, ahir va emetre un comunicat en què diu que es retira de la llista que va secundar «simbòlicament com a suplent independent». Simón, que figurava al número 10 de la candidatura, també lamenta «la lectura descontextualizada que s’ha fet» de la seva participació en la política municipal -«en un poble de tot just 1.700 habitants», assenyala. La directora d’Alcarràs aclareix que no és de Junts i que tampoc comparteix «la seva opció política ni la majoria de les seves idees». En un comunicat, Simón diu que, malgrat la seva decisió, continua creient en la política local, «on l’important són les persones amb projectes il·lusionants per a les seves comunitats i no les sigles dels partits».