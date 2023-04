Pere Aragonès ha pressionat Junts per Catalunya perquè faci propostes concretes alternatives si no accepta l'acord de claredat. En una entrevista a 'Betevé' el president del Govern s'ha mostrat sorprès per l'actitud de Junts en aquesta qüestió, que al seu parer el què proposa és pactar "els criteris per tornar a fer un referèndum" que aquest cop seria "reconegut" i el resultat del qual s'aplicaria. "És legítim criticar-ho", ha admès, però ha demanat que al costat de la crítica hi hagi una proposta. "El problema és que no sabem què proposen. Ho estic demanant des fa molt de temps però no ho diuen. Suposo que encara ho estan buscant", ha indicat el cap de l'executiu català.

Ja sobre qüestions de Barcelona, Aragonès ha defensat un turisme de creuers que aporti "el màxim valor afegit a la ciutat", sense aclarir si seria partidari de limitar-lo o no. Sí ha afirmat que el seu model passaria perquè el major nombre de viatges que ofereixen els vaixells d'aquest tipus (ha xifrat la seva idea en un 75%) tinguin la sortida o l'arribada a la capital catalana, deixant a l'altre cantó de la balança els que només hi són unes hores com a escala d'un altre itinerari. Aquests creueristes són els que, a parer d'Aragonès, aporten menys valor afegit a la ciutat. En tot cas, el president de la Generalitat ha recordat que el model actual és fruit d'un pacte signat el 2018 entre tots els actors implicats, l'Ajuntament de Barcelona entre ells, ja amb Ada Colau al capdavant. "Des d'aleshores fins ara han passat moltes coses, i per tant és bo que puguem fer alguna actualització", ha admès, alhora que ha decantat aquestes actualitzacions cap a millores en la sostenibilitat mediambiental amb iniciatives com l'electrificació del port. En el mateix sentit, ha defensat que el nou impost a les emissions de les embarcacions, que està actualment en discussió, ha de trobar "l'equilibri" que incentivi el canvi del sector cap a la sostenibilitat però que eviti deslocalitzacions, com advertia temps enrere al mateix canal el president del Port de Barcelona, el també republicà Lluís Salvadó. "El punt de discussió és la tarifa", ha indicat Aragonès. L'aeroport, gestionat des del territori El president de la Generalitat tampoc ha aclarit si voldria ampliar la infraestructura de l'aeroport o no, tot i que sí ha admès que cal potenciar la connectivitat internacional. "Més que la dimensió física de l'aeroport, és molt important la gestió", ha afirmat el cap de l'executiu català, per afegir tot seguit que l'aeroport "mereix ser gestionat des del territori". En aquest sentit ha indicat que el seu model passaria per una gestió compartida entre la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana, a l'estil del que es fa a l'ATM. "Barcelona hi ha de ser", ha reblat. "Més que infraestructures és veure què s'hi fa. Si la millora és per vols de curt radi o mitja distància que ja tenim coberts i que potser incrementarà la pressió turística, mal negoci. El futur de l'aeroport s'ha d'enfocar a la cobertura internacional, que és la mancança", ha insistit. Més mossos a Barcelona D'altra banda, Aragonès ha rebatut el discurs sobre la inseguretat a la capital catalana tot recordant que en els darrers dos anys s'han incorporat 200 agents a la plantilla dels Mossos a la ciutat. Alhora ha afirmat que, en relació al 2019, els delictes, "especialment els robatoris i els furts", han baixat un 14% a Barcelona. Tot i això ha admès que en matèria de seguretat "la sensació és fonamental més enllà de les xifres", i per això ha assegurat que el Govern treballarà per "seguir reforçant" el nombre d'efectius de Mossos a Barcelona "com hem fet els darrers anys". Tramvia unit, sí Finalment, Aragonès s'ha mostrat a favor d'unir els dos trams del tramvia per la Diagonal, al contrari del que defensa el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona, Xavier Trias. En aquest sentit, Aragonès ha recordat a l'exalcalde que alguns dels membres de la seva llista van ser presents a l'acord que apostava per la unió de la infraestructura.