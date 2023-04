L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha assegurat aquest dilluns que està "mantenint la dignitat" del Parlament Europeu en no anar a declarar al Tribunal Suprem. En declaracions des del seu despatx a Brussel·les, l'eurodiputada ha dit que ha decidit no comparèixer davant el jutge Pablo Llarena perquè té "coses a fer" a l'Eurocambra.

"Llarena té una obsessió per parlar amb mi que jo no comparteixo. És per això que no hi he anat", ha assegurat, tot subratllant que "l'obsessió" per portar-la a Madrid a "declarar per la força" entra en "conflicte" amb el dret europeu. A més, l'eurodiputada de Junts ha argumentat que ha decidit no comparèixer al Tribunal Suprem perquè no reconeix la competència del tribunal. "Haurien de fer un curset de dret europeu. Els nivells d'autarquia jurídica són alarmants", ha dit.

Ponsatí ha comunicat a Llarena que ha de suspendre el procediment contra ella fins que el Parlament Europeu hagi tramitat la demanda de protecció de la seva immunitat, presentada després de la detenció a Barcelona en el seu retorn a Catalunya el mes de març. En un escrit, l'eurodiputada de Junts ha apuntat, segons la jurisprudència de la justícia europea, Llarena ha de "renunciar" a la citació d'aquest dilluns. En el text també subratlla que, en qualsevol cas, el jutge del Tribunal Suprem no és "competent per instruir la causa".

No se la pot fer ingressar a presó de forma cautelar

La defensa de Ponsatí argumenta que no va cometre cap delicte, ni tan sols per la desobediència per la qual està processada després d’aquesta reforma del Codi Penal, pactada entre el Govern espanyol i ERC.

El delicte de desobediència està penat amb penes de fins a dos anys de multa i inhabilitació. Com que no inclou presó, aquesta no es pot imposar de manera cautelar, tot i que Ponsatí no hagi comparegut aquest 24 d’abril, segons les fonts jurídiques consultades. .