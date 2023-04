El Departament d’Educació va viure com una «victòria històrica» la resolució del Tribunal Constitucional que rebutjava el recurs de Vox contra la llei d’educació, la Lomloe o ‘llei Celáa’, i avalava els articles que prohibeixen el finançament públic de les escoles que segreguen per sexe. La sentència és un «aval jurídic» als posicionaments del Govern, que l’octubre del 2021 va acordar no renovar els concerts a les escoles que separen nens i nenes a les aules. Llavors, dues escoles (Viaró i Camp Joliu) van recórrer i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar unes mesures cautelars que a la pràctica van permetre a aquests centres de l’Opus Dei mantenir aquests concerts.

Ara, després del pronunciament del TC, el Govern sol·licitarà la retirada d’aquestes mesures cautelars perquè, en compliment de la llei, aquests centres educatius deixin de rebre subvencions. Així ho avança aquest dimarts el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en un article a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. La decisió la prendrà el Consell Executiu en la seva reunió d’aquest matí. «Quan es notifiqui de manera definitiva la sentència del Constitucional, el Departament d’Educació, a través dels serveis jurídics de la Generalitat, demanarà deixar sense efecte les mesures cautelars i tan aviat com sigui possible retirarà el finançament a les escoles que separen nens i nenes de les aules», anuncia Cambray. «És el nostre deure. No volem escoles en blanc i negre finançades amb els diners de tots», ha afegit. La sentència del TC recull que de la Constitució en «deriva un model educatiu pluralista, però no tots els models educatius han de rebre ajudes ni han de tenir un dret subjectiu a la prestació pública». Així, assenyala que «el tribunal ha examinat si la prohibició de finançar públicament l’educació diferenciada és contrària a la igualtat d’alguns dels drets educatius, i conclou que no ho és». Aquest posicionament és el que dona arguments jurídics al Govern. «No volem destinar ni un euro públic als centres educatius que separen nens i nenes a les aules», assenyala Cambray. «Això s’ha acabat ara que el TC ha avalat que Educació pot decidir no dedicar diners públics als centres que segreguen», continua.