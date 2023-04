La psicòloga clínica especialista en prevenció del suïcidi Inmaculada Elvira alerta que les autolesions "s'estan començant a normalitzar" entre els adolescents. Elvira, que ha estat una de les ponents del congrés de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS), també adverteix de l'augment de les conductes suïcides i del ciberassetjament com un dels factors de risc principals. El president d'ACENCAS, Francesc Perendreu, ha parlat de l'augment d'addiccions a les pantalles en general des de la pandèmia, sobretot al joc online i apostes. Per la seva banda, Tomás Moré, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha avisat que el joc en línia migra cap a la web fosca i dels perills d'apostar en un lloc sense cap mena de norma.

Elvira, directora d'un centre de psicologia de Burgos, alerta que les conductes suïcides entre adolescents han augment, així com conductes de risc relacionades amb addiccions, i que també s'estan començant a normalitzar les autolesions.

"Quan demanes a un adolescent si s'ha tallat, per exemple, et pot respondre que sí amb una normalitat tremenda", assenyala en declaracions a l'ACN després d'acabar la seva intervenció al congrés d'ACENCAS, que ha tingut lloc aquest dijous a Barcelona.

Aquesta psicòloga clínica ha advertit que el ciberassetjament és un dels principals factors de risc en les conductes suïcides entre adolescents. També ho és, ha dit, la necessitat de formar part d'una comunitat a les xarxes socials i de mesurar la relació amb els altres amb 'likes'.

"Comencen a comparar les fotos amb companys o amb famosos, a qui veuen molt més guapos. O pugen una foto i reben dos 'likes', i un és de la mare, mentre que un company en té 1.000. Això els fa percebre que tenen menys suport", indica.

Hi coincideix Bernat Tiffon, professor de Psicologia Criminal de la Universitat Abat Oliba, un altre dels ponents al congrés: "A les xarxes socials es comparen entre ells. Segons la vulnerabilitat i sensibilitat dels menors, poden desenvolupar un estat afectiu i emocional de tipus depressiu o d'ansietat que pot portar a un estat conductual d'intent de suïcidi".

Elvira ha destacat la necessitat de treballar estratègies de prevenció del suïcidi i donar eines als més joves perquè "sàpiguen que no estan sols si tenen aquest tipus de pensaments i que tenen recursos, perquè moltes vegades no saben a qui acudir".

També ha assenyalat que és important treballar la prevenció en infants. Segons ha indicat, un 2% dels menors de 8 anys ha pensat alguna vegada a treure's la vida.

Per la seva banda, el president d'ACENCAS ha alertat que les addiccions a les pantalles entre els joves han augmentat, com "les compres compulsives, el sexe compulsiu, els videojocs o l'addicció a les xarxes socials" i, sobretot, "al joc online".

Perendreu ha insistit a demanar a les administracions que regulin les webs de joc online i apostes i ha lamentat que no veu voluntat política per fer-ho.

Per la seva banda, Tomàs Moré, cap de la Unitat de Cultura de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha parlat de la web fosca, on els continguts no són accessibles sense una autenticació més complexa.

En aquesta cara amagada d'internet, hi ha crescut el joc online i les apostes, que conviuen amb la il·legalitat i la criminalitat. Moré ha advertit que s'hi poden trobar mecanismes d'apostes que estan "prohibidíssims" i que són formes "inhumanes", com jugar amb animals.

També ha alertat dels perills de jugar en un lloc que no té el marc de cap normativa ni estat i, per tant, no hi ha cap mecanisme de reclamació: "S'entra en un lloc totalment fosc i no se saben les conseqüències que pot tenir".