El número 78.947 de la sèrie 18 ha estat el guanyador del primer premi extraordinari del sorteig de la grossa de Sant Jordi d'aquest 2023, amb 200.000 euros. El primer premi, dotat amb 50.000 per bitllet, és el mateix número que l'extraordinari però d'una altra sèrie. Pel que fa al segon premi, ha estat pel número 15.497 i ha repartit 20.000 euros per butlleta. El tercer premi ha recaigut en el 64.238 i ha suposat 10.000 euros per bitllet. Enguany, s'han posat a la venda vuitanta mil números distribuïts en trenta-cinc sèries, cinc de les quals en format electrònic.

Totes les butlletes acabades en 7, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros, així com les acabades en 5, que és el segon reintegrament de la grossa. El número del primer premi, el 78.947, també ha guardonat altres bitllets. El 78.946 i el 78.948 rebran 2.000 euros per butlleta. Els acabats en les quatre últimes xifres (8.947), rebran 500 euros per número. Els acabats en 947 rebran 100 euros i els que finalitzin en 47, seran premiats amb 30 euros per butlleta. De la mateixa forma, el número del segon premi 15.497, també ha premiat el 15.496 i el 15.498 amb 500 euros per butlleta. Els acabat en 5447 rebran 200 euros per número; els que finalitzin en 497, 30 euros i els que acabin en 97, 10 euros. Per últim, el tercer premi, 64.238, ha premiat els números 64.237 i 64.239 amb 200 euros per bitllet. Les persones que tinguin un número acabat en 4438, rebran 100 euros per butlleta, les que en tinguin un que finalitzi en 238, rebran 20 euros i les que disposin de la terminació 38, 5 euros.