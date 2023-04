L'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya del Nord, ha anunciat el tancament de la Maternitat d'Elna després de detectar-hi unes esquerdes importants durant una visita de control. Segons ha avançat Ràdio Arrels i ha explicat l'alcalde Nicolàs Garcia en una piulada, la decisió s'ha pres aquest mateix dijous i la previsió és que s'allargui almenys un parell de mesos. "Això obliga l'Ajuntament a fer obres de seguretat amb urgència", ha dit a la piulada Garcia. Garcia ha explicat que els tècnics que l'han visitat creuen que les esquerdes podrien ser fruit de la sequera que pateix la zona.

El consistori també es planteja fer una campanya de recollida de fons "a Nord i Sud" per finançar els treballs de rehabilitació. En paral·lel, el consistori ja treballa en la instal·lació d'una exposició permanent al parc de la Maternitat.

L'equipament, tot un símbol, el va fundar la suïssa Elisabeth Eidenbenz l'any 1939 i hi van néixer gairebé 600 nadons, fills de refugiades de la Guerra Civil Espanyola que estaven internades en camps propers. El 2013, després d'una reforma que el va convertir en un espai museístic, el castell d'en Bardou, conegut com la Materintat d'Elna, va obrir les seves portes per homenatjar la tasca d'Eidenbenz.