Aquests dies s'ha aprovat en el Parlament la nova Llei d'Habitatge. Per primera vegada en la història de la democràcia, la llei tracta de dissenyar un marc legislatiu que faciliti als ciutadans l'accés a un habitatge digne, dret substanciat en la Constitució.

La situació actual de l'accés a l'habitatge és problemàtica. Aquest ha estat un país de propietaris, com una manera de solucionar l'habitabilitat i tenir un estalvi important. L'estalvi acumulat de les famílies en la pandèmia i els baixos tipus baixos d'interès van provocar una pujada de les transaccions de compra-venda i dels preus, mantinguda fins a finals de 2022, que comença a alentir-se. Però últimament, les pujades de l'Euribor han tensat el pagament de les hipoteques d'una part substantiva dels propietaris i els preus del lloguer no paren de créixer. Els salaris baixos i l'impacte de la inflació en la cistella de la compra han portat moltes famílies a la vora de l'exclusió. I la situació és particularment difícil per als joves que són incapaços d'independitzar-se.

En aquest context, el diagnòstic és clar: fa falta habitatge públic digne per a fer llogar social (o assequible). I en això, la llei encerta. Efectivament, la solució del problema passa per aquí. Però aquesta és una solució de llarg termini, que no pot ser posada en pràctica de manera improvisada. Per això, els primers anuncis de proporcionar habitatges públics en lloguer social són bastant precipitats. Posar per llogar els habitatges de la Sareb pot ser una bona idea, depenent de la localització (i la qualitat) d'aquests habitatges, però no ajuda a resoldre el problema de les zones tensades. Anunciar sòl públic (en mans de l'Exèrcit) per construir habitatge públic pot ser una solució a mitjà termini per alguns llocs, però no per d'altres. Cal ser conscients i delicats en la manera de proposar solucions que funcionin a llarg termini que contribueixin a la millora urbanística i d'habitabilitat de les nostres ciutats.

De manera immediata, s'intenta limitar els preus dels lloguers, al mateix temps que es reforcen les garanties dels inquilins. La pregunta és: augmentarà això l'oferta de lloguers residencials, aconseguint moderar els preus? Si es mira l'efectivitat d'aquestes mesures en el passat, el resultat ha estat sempre negatiu. Topar els preus dels lloguers expulsa Els propietaris del mercat residencial, ja que prefereixen vendre o passar al lloguer turístic o al de mitja estada, que els proporcionen major seguretat i rendibilitat en l'explotació dels seus actius. El resultat previsible és una disminució de l'oferta de lloguer residencial i una major gentrificació. Per no parlar dels incentius per "cobraments en negre", fomentant economia submergida.

La proposta de Podem (que finalment no apareix a la llei) de limitar els pisos de lloguer turístic tampoc ha donat resultats en experiències passades. Una millor solució podria ser posar una taxa municipal de pernoctacions en aquests pisos, que es podria utilitzar per a la construcció d'habitatge social.

Les polítiques d'habitatge corresponen a totes les administracions: l'administració central, les autonòmiques i els ajuntaments. Per això seria necessari, com en altres actuacions, un consens prou ampli, cosa que en aquest país sembla punt menys que impossible. Així i tot, tant Comunitats Autònomes com Ajuntaments hauran d'abordar els problemes d'habitatge dels seus ciutadans. La manera de viure i la manera de treballar estan canviant. I hem de dissenyar com volem que siguin les nostres ciutats en aquest entorn canviant.

La construcció previsible d'un parc important d'habitatge social hauria de prendre en consideració, d'una banda, models que han funcionat històricament, i per una altra, pensar en el futur de les nostres ciutats en aspectes com la sostenibilitat, l'accessibilitat (transport públic), i la qualitat de vida.

L'exemple de la ciutat de Viena és paradigmàtic. En 1919 van començar a construir habitatge públic per lloguer social, i no han deixat de fer-ho. L'Ajuntament de Viena és el propietari més gran de la ciutat i els lloguers es gestionen per una agència municipal. Els lloguers es fan servir per al manteniment dels habitatges i la construcció d'altres noves.

Els habitatges públics estan disseminats per tota la ciutat i l'accés als mateixos depèn de la renda dels sol·licitants. I mai s'alienen. Continuen sent propietat de l'ajuntament. Avui dia, la quarta part dels habitatges de Viena són públiques. D'altra banda, hi ha un nombre similar d'habitatges subvencionats, ja que els constructors han de deixar un cert percentatge dels seus edificis de lloguer social.

En resum,

1. Necessitem un parc d'habitatge social de propietat pública, no alienable i dedicada al lloguer.

2. Les polítiques de lloguer social no han de dissenyar-se pensant únicament en les persones en risc d'exclusió social, sinó com una eina de dinamització social i laboral de la societat.

3. La política d'habitatge hauria de ser una política fina, indissociable de la política urbanística, i continuada en el temps, independentment del color dels governs.

I, a més de l'aspecte urbanístic, podria ser un laboratori arquitectònic per fomentar la innovació i sostenibilitat en la construcció.